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10.04.2020 09:16
Рубрика: В мире

В результате нападения украинских военных в ДНР погиб один человек

Текст: Владимир Шилов

Вдоль линии соприкосновения в Донбассе за последние сутки обострилась ситуация. В результате нападения украинских военных в районе поселка Широкая Балка погибла девушка, еще один человек получил ранения. Как заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, на мирных жителей сбросил гранату украинский беспилотник.

Беспилотник украинской армии сбили в Донбассе

"Это уже третья смерть мирного жителя республики от рук украинских военных преступников за последние 30 дней, 11 граждан за этот же период получили ранения разной степени тяжести", - констатировал Пушилин. По его словам, на фоне пандемии коронавируса Украина резко усилила обстрелы ДНР.

Он призвал мировое сообщество "заставить Киев прекратить убивать ни в чем не повинных людей".

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