В Сети состоялась премьера документального сериала "Это я"

Онлайн-премьера документального сериала "Это я" - последнего проекта Александра Расторгуева - состоялась на сервисе START, среди основателей которого два белоруса - Алексей Троцюк и Виталий Шляппо. Теперь каждое воскресенье на этой платформе будут появляться пять новых серий реалити-проекта.

Восемь героинь - обычных российских женщин, выбранных на всероссийском кастинге - записывали на камеру свою ежедневную жизнь. У каждой из них - близкие многим проблемы. Одна должна была принять сложное решение - рожать ли ребенка, отец которого ее бросил. Другая мечтала о собственном бизнесе, третья скрывала от матери роман с бывшим, сбежавшим год назад из-под венца. Привыкнув к камере, героини не останавливали съемку даже в самые эмоциональные моменты. Их слезы, радости, ссоры и сомнения появлялись на экране без цензуры и без прикрас. Десятки тысяч часов предельно честного материала превратились в документальный телероман.

К тому же все истории развивались в реальном времени: новые серии монтировались по мере поступления материала от женщин, а не готовились заранее как "сезон". Чем закончится каждая из историй, куда приведет - не знали ни авторы "Это я", ни сами героини.

- Сашину жизнь трагически оборвали, когда он планировал новое большое кино, - рассказывает Сусанна Баранжиева, шеф-редактор проекта. - И получается, что сериал "Это я" - последний масштабный завершенный проект Расторгуева. Почему он про женщин? Еще когда мы проводили кастинг в Ростове-на-Дону перед съемками фильмов "Я тебя люблю", "Я тебя не люблю", мы поняли, что у России женское лицо… Женщины предъявляли свою единственную жизнь, в которой в одиночку растили детей, или верховодили мужьями, без устали искали свою вторую половину, кидались в схватку за мужиков, а потом годами их нянчили... Они брали на себя ответственность, то есть, делали именно то, что в первую голову должен делать режиссер.

- Саша Расторгуев был одним из лучших документалистов страны, - комментирует Ирина Сосновая, продюсер видеосервиса START.- Он поставил уникальный эксперимент над формой документального кино, научив героев снимать себя самостоятельно. В его фильмах персонажи и обстоятельства выглядят настолько естественными, что порой кажется, что их никто не режиссировал. В этом и был феномен Расторгуева. В его проектах всегда было много правды и красоты, а режиссерами, которые эту красоту создавали, была сама жизнь и Саша.