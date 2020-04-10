В США число жертв коронавируса достигло 16 тысяч

Более 16 тысяч человек умерли в США в результате пандемии коронавируса, передает РИА Новости данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты местной и федеральной статистики.

Всего, если быть точными, скончалось уже 16 120 человек и это второй результат в мире после Италии, где вирус унес жизни 18 тысяч больных.

При этом США продолжают оставаться "лидерами" в другой печальной номинации - по числу зараженных. На сегодняшний день в этом списке 452 852 американца и это больше, чем в идущих следом за США в этой статистике Италии, Испании и Франции вместе взятых.