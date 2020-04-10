В США от коронавируса умерли уже 20 индейцев из племени навахо

В резервации индейцев племени навахо, расположенной на стыке штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта на юго-западе США, выявлено 488 случаев заболевания коронавирусом, 20 человек уже скончались. Об этом заявил агентству РИА Новости президент территории Navajo nation Джонатан Нез.

При этом большая часть умерших страдала хроническими заболеваниями.

Тестов на коронавирус у народа навахо, по словам Неза, хватит только на неделю, и они ожидают поставок новых тестов от федерального правительства. Так же у навахо не хватает больничных мощностей, медицинского персонала и необходимого оборудования, в частности - аппаратов искусственной вентиляции легких, их всего немногим больше пятидесяти штук при численности населения резервации около 175 тысяч человек.

При этом Нез отметил, что кривая заболеваемости коронавирусом в резервации только начинает подниматься.

Navajo nation - резервация навахо, полуавтономное государственное образование в США площадью 67 тысяч квадратных километров, управляется индейцами навахо (Советом нации навахо). Это самая большая индейская резервация в стране.