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10.04.2020 00:06
Рубрика: В мире

В США от коронавируса умерли уже 20 индейцев из племени навахо

Текст: Константин Волков

В резервации индейцев племени навахо, расположенной на стыке штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта на юго-западе США, выявлено 488 случаев заболевания коронавирусом, 20 человек уже скончались. Об этом заявил агентству РИА Новости президент территории Navajo nation Джонатан Нез.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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При этом большая часть умерших страдала хроническими заболеваниями.

Тестов на коронавирус у народа навахо, по словам Неза, хватит только на неделю, и они ожидают поставок новых тестов от федерального правительства. Так же у навахо не хватает больничных мощностей, медицинского персонала и необходимого оборудования, в частности - аппаратов искусственной вентиляции легких, их всего немногим больше пятидесяти штук при численности населения резервации около 175 тысяч человек.

При этом Нез отметил, что кривая заболеваемости коронавирусом в резервации только начинает подниматься.

Navajo nation - резервация навахо, полуавтономное государственное образование в США площадью 67 тысяч квадратных километров, управляется индейцами навахо (Советом нации навахо). Это самая большая индейская резервация в стране.

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