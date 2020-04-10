Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 118-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; 2011, N 30, ст. 4584; N 50, ст. 7348, 7351; 2014, N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972; 2017, N 47, ст. 6851; 2018, N 15, ст. 2035; N 31, ст. 4835, 4837; N 49, ст. 7524; 2019, N 30, ст. 4148; N 31, ст. 4424; N 42, ст. 5806; N 49, ст. 6957) изменение, дополнив ее пунктом 13 следующего содержания:

"13) при проведении зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг, не указанных в настоящей части и включенных в перечень услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин