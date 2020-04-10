Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 118-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Новости

Мишустин рассказал, кого из россиян вернут из-за границы первыми 20:10
МИД РФ: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии составлен с нарушениями 20:05
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США 20:02
Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти 19:55
На Ямале скончался 47-летний пациент с коронавирусом 19:54
Чемпионат Европы по баскетболу перенесли с 2021 на 2022 год 19:52
Вышел трейлер второго сезона сериала "Жизнь после смерти" 19:44
Хорошая погода названа фактором распространения коронавируса 19:14
У восьми московских священнослужителей выявлен коронавирус 19:13
Сердце животных после инфаркта восстановили с помощью заплатки 19:03
Губернатор Подмосковья усилил меры по борьбе с коронавирусом 18:49
iPhone научили распознавать владельца в маске 18:49
Оренбуржцев обязали сообщать о гостях из других регионов 18:46
Первый советский ручной пулемет МТ показали на видео 18:44
Минпросвещения: 94 процента школ вышли на дистанционное обучение 18:37
ФАС проверит информацию о росте цен на продукты 18:35
Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП на химзаводе под Самарой 18:35
Кабмин выделил средства на стимулирование специалистов, борющихся с COVID-19 18:24
В Татарстане старшеклассникам из многодетных семей раздадут планшеты 18:24
На Кубани обнаружили виновников крупных лесных пожаров 18:16
Джордж Клуни выделил более 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом 18:13
Путин призвал обеспечить безопасность России в условиях пандемии коронавируса 18:12
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей 17:57
В Бразилии найден "царь Земли" раннего триаса 17:42
Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)

Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 118-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Дата подписания 7 апреля 2020 г.
Опубликован 10 апреля 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон о валюте

Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; 2011, N 30, ст. 4584; N 50, ст. 7348, 7351; 2014, N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972; 2017, N 47, ст. 6851; 2018, N 15, ст. 2035; N 31, ст. 4835, 4837; N 49, ст. 7524; 2019, N 30, ст. 4148; N 31, ст. 4424; N 42, ст. 5806; N 49, ст. 6957) изменение, дополнив ее пунктом 13 следующего содержания:

"13) при проведении зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг, не указанных в настоящей части и включенных в перечень услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин