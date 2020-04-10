Вероника Скворцова: Препарат "Мефлохин" показал эффективность

Усилия российских медиков и биологов в поисках лекарства от коронавируса уже дают первые результаты. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что исследователи ФМБА доказали противовирусную эффективность препарата "Мефлохин" в отношении коронавируса SARS-CoV-2, который считается возбудителем COVID-19.

Как утверждает Скворцова, в ходе испытаний препарат "полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса в культуре клеток в концентрации 2 мкг на 1 л, которая достигается в плазме крови после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных для человека". И уже после однократного приема данного лекарственного средства в дозе 750 мг/сут. (3 таблетки по 250 мг) "максимальная концентрация в плазме крови в течение первых суток достигает 1,51 мкг/л".

Далее, как уточнила глава ФБМА, при продолжении приема "Мефлохина" по 500 мг (2 таблетки по 250 мг) концентрация в плазме крови увеличивается и "уже на второй-третий день достигает 2,7-3,8 мкг/л, обеспечивая элиминацию вируса.

Дальнейший курсовой прием препарата в дозе 250 мг (1 таблетка в сутки) позволяет поддерживать необходимую концентрацию на протяжении всего курса терапии (7 дней) и "в течение нескольких дней после его окончания. Чего и ожидали от него врачи и биологи, занятые разработкой лекарства против "китайского" коронавируса.

В агентстве сообщили, что изучение клинических эффектов препарата проводится в рамках начатого сравнительного исследования в трех центрах ФМБА России - ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ФНКЦ ФМБА России, ФКЦ ВМТ ФМБА России". А начальник управления войск химической и биологической защиты Игорь Кириллов уточнил, что в исследованиях участвовали специалисты 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, которые испытывали препарат на специально выбранной лабораторной модели животного, "по восприимчивости к коронавирусу наиболее близкого к человеку".