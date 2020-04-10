Вероника Скворцова: Препарат "Мефлохин" показал эффективность

Новости

Собянин временно ограничил работу большинства предприятий и организаций 20:32
Российские гипермаркеты начали предлагать покупателям бесплатные такси 20:31
В рейтинге самых популярных автомобилей Москвы сменился лидер 20:30
Фигуристка Медведева призвала собрать средства для региональных больниц 20:15
Собянин: Пропускная система в столице будет внедряться с будущей недели 20:14
ВОЗ: Распространение коронавируса в ключевых странах ЕС замедлилось 20:11
Минэкономразвития: Правительство не допустит банкротства авиакомпаний 20:06
БелАЗ отправил самосвалы за Северный полярный круг 19:31
Клишас: СФ готов к работе с Минюстом по кодификации мер в связи с COVID-19 19:26
Новгородские следователи ищут автора фейка о коронавирусе в колонии 19:22
В Сочи во двор многоэтажки неизвестный выбросил муляж гранаты 19:20
В Крыму экипаж яхты "Варвара" по решению суда поместят в обсерватор 19:17
В Пскове сотрудник городской больницы заразился COVID-19 19:06
На Кубани вспыхнул новый крупный лесной пожар 19:04
В Пятигорске суд арестовал мужчину, взявшего в заложники детей 18:57
Ретейлеры начнут сообщать о передвижении табачной продукции онлайн 18:56
Haval начал выпуск "убийцы "Патриота" на заводе в Тульской области 18:55
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии 18:52
В Крыму ввели "московские" штрафы за нарушение самоизоляции 18:45
Названа дата саммита глав государств ЕАЭС - 14 апреля 18:43
Абрамченко: Дефицита имбиря и лимона в России не ожидается 18:42
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля 18:30
В Саранске из-за зараженного студента закрыли на карантин общежитие 18:27
Сотни колумбийцев нарушили карантин из-за похорон мафиози 18:19
Находка во Франции перевернула представление о неандертальцах 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 19:59
Рубрика: Власть

Вероника Скворцова: Препарат "Мефлохин" показал эффективность

Текст: Александр Проценко
Усилия российских медиков и биологов в поисках лекарства от коронавируса уже дают первые результаты. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что исследователи ФМБА доказали противовирусную эффективность препарата "Мефлохин" в отношении коронавируса SARS-CoV-2, который считается возбудителем COVID-19.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Как утверждает Скворцова, в ходе испытаний препарат "полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса в культуре клеток в концентрации 2 мкг на 1 л, которая достигается в плазме крови после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных для человека". И уже после однократного приема данного лекарственного средства в дозе 750 мг/сут. (3 таблетки по 250 мг) "максимальная концентрация в плазме крови в течение первых суток достигает 1,51 мкг/л".

Фото: Минобороны РФ
Армия зачистит от COVID-19 дороги на юге России и Кавказе

Далее, как уточнила глава ФБМА, при продолжении приема "Мефлохина" по 500 мг (2 таблетки по 250 мг) концентрация в плазме крови увеличивается и "уже на второй-третий день достигает 2,7-3,8 мкг/л, обеспечивая элиминацию вируса.

Дальнейший курсовой прием препарата в дозе 250 мг (1 таблетка в сутки) позволяет поддерживать необходимую концентрацию на протяжении всего курса терапии (7 дней) и "в течение нескольких дней после его окончания. Чего и ожидали от него врачи и биологи, занятые разработкой лекарства против "китайского" коронавируса.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Ракова: В Москве запущено регулярное тестирование на коронавирус медицинских и социальных работников

В агентстве сообщили, что изучение клинических эффектов препарата проводится в рамках начатого сравнительного исследования в трех центрах ФМБА России - ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ФНКЦ ФМБА России, ФКЦ ВМТ ФМБА России". А начальник управления войск химической и биологической защиты Игорь Кириллов уточнил, что в исследованиях участвовали специалисты 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, которые испытывали препарат на специально выбранной лабораторной модели животного, "по восприимчивости к коронавирусу наиболее близкого к человеку".

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минздрав Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
СФ предложит изменения в законодательство с учетом опыта борьбы с COVID-19
Тест на коронавирус можно будет сделать за 15-20 минут
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса