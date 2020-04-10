Вильфанд: Из-за коронавируса метеопрогнозы станут менее точными

Пандемия коронавируса отразится на работе синоптиков. Они сейчас не получают информацию с датчиков, установленных на самолетах. По всему миру количество авиарейсов сократилось на 90 процентов.

"Для метеорологов данный факт имеет большое негативное значение. Конечно, это скажется на качестве прогнозов, но, надеюсь, что не сильно", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он объяснил, что на борту лайнеров установлены специальные приборы, которые передают данные о температуре, влажности, ветре и давлении. И метеорологи имеют полное представление, что происходит в небе - на высоте 10 тысяч метров, например.

"Мы видим каждые 5-10 минут, как меняется состояние атмосферы. Должно пройти время, и тогда мы поймем, насколько ухудшилось качество прогнозов", - добавил Вильфанд.