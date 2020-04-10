Власти КНР закрыли на карантин приграничный город Суйфэньхэ

В граничащем с Россией китайском городе Суйфэньхэ усилили карантинные меры. Власти объявили о закрытии всех пунктов пропуска. Это связано с прибытием большого числа зараженных коронавирусом граждан КНР, которые за последние дни вернулись на родину с российской территории. Об этом сообщает городская служба эпидемического контроля.

"В Суйфэньхэ закрыты на карантин все жилые городки. Каждой семье выдан пропуск на одно лицо для выхода один раз в три дня с целью приобретения продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. При выходе за пределы жилого городка, жители обязаны регистрироваться и получить QR-код специального приложения, которое позволит отследить все перемещения владельца телефона", - сообщение приводит ТАСС.

Власти провинции Хэйлунцзян восьмого апреля сообщили о 25 инфицированных коронавирусом среди вернувшихся из РФ граждан КНР, седьмого апреля - о 20 случаях, днем ранее также поступили данные о 20 зараженных гражданах, прибывших по тому же маршруту. С девятого апреля Китай закрыл все пункты пропуска на границе с Россией для пассажирского сообщения.