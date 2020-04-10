Власти контролируют ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Прошло оно с участием руководства Минстроя, представителей Минэкономразвития, Министерства финансов и Федерального агентства водных ресурсов. Марат Хуснуллин рассказал:

- По итогам поездки в пострадавшие от наводнения территории Иркутской области был дан ряд поручений. Работа по их исполнению идет в оперативном режиме, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом. Часть поручений уже исполнена. В частности, создан штаб, который в ежедневном режиме занимается восстановлением разрушенного и контролирует заказчиков, строителей, поставщиков.

По его словам, в кратчайшие сроки Иркутской области будут выделены дополнительные бюджетные средства из резервного фонда Правительства РФ для расселения аварийного жилья. В первую очередь, их планируется направить на расселение пострадавших домов в Тулуне и Нижнеудинске. Требуется скорейшее решение вопросов.

Хуснуллин также напомнил о сроках заключения госконтрактов на строительство гидротехнических сооружений в Иркутской области:

- В числе первоочередных задач - берегоукрепление и строительство защитных дамб. Обращаю ваше внимание на необходимость заключить госконтракты на строительство гидротехнических сооружений инженерной защиты до 15 мая этого года. На строительство будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета.

Напомню, Марат Хуснуллин ранее посетил Иркутскую область и осмотрел ход восстановления городов, пострадавших во время наводнения летом 2019 года. Он подчеркнул, что принимаются все меры для ликвидации отставания по строительству в зоне ЧС.