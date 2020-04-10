Власти Кубы перешли к жестким мерам в рамках борьбы с коронавирусом

Так, министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас в эфире национального телевидения сообщила, что с 10 апреля по всей стране будут закрыты крупные торговые центры и супермаркеты, которые по-прежнему, несмотря на призывы властей, привлекают множество людей.

Кроме того, основные базовые продукты будут продавать в специальных мобильных пунктах продаж, которые, по замыслу минторга, будут передвигаться по городам вместо самих жителей. На неопределенный срок будут закрыты все рестораны. Теперь они смогут работать только с доставкой. Ранее некоторым точкам общепита разрешалось работать в привычном режиме при условии обеспечения расстояния между столиками минимум в 2 метра.

С 11 апреля на Кубе останавливается общественный транспорт. Раньше уже было отменено междугороднее сообщение. Теперь и в самих кубинских городах будут функционировать лишь отдельные маршруты, их число будет значительно сокращено.

В салон автобуса смогут попасть только те, кому это действительно необходимо. Речь идет о сотрудниках медучреждений и продолжающих свою работу предприятий. Кроме того, приостанавливается действие лицензий на перевозку для частных лиц - пока такси на Кубе не будет.

"Мы принимаем эти меры не для того, чтобы помешать кому-то. Дело в том, что сейчас попросту нельзя передвигаться по городу, нельзя посещать родственников. Это опасно. Все принимаемые меры направлены исключительно на то, чтобы сдержать распространение болезни", - пояснил министр транспорта Эдуардо Родригес Давила.

Принимаемые властями меры выглядят весьма логично. Их основная цель - заставить кубинцев меньше выходить из дома и собираться в местах массового скопления людей. Например - в тех же очередях.

За последние несколько недель очереди здесь действительно выросли на глазах. С точки зрения логики потребность в продуктах наоборот должна была снизиться - ведь отныне на Острове не осталось десятков тысяч туристов, а это значит, что перестали работать бесчисленные рестораны, опустевшие отели прекратили закупки. Но как только власти начали объявлять о различных ограничениях, вызванных борьбой с распространением коронавируса, кубинцы отреагировали на это единственным известным им способом борьбы с дефицитом - в ажиотаже они встали в очереди.

И хотя дефицит на Кубе действительно есть, речь идет лишь об отдельных товарах. Например, в очередях за курицей - одним из наиболее ценных призов потребительской гонки - люди проводят по 3-4 часа. А сама очередь достигает несколько сотен метров. И хотя власти запретили стоять близко друг другу (расстояние должно быть минимум 1,5 метра), на практике реализация этого запрета выглядит не особенно убедительно. Какое-то подобие дистанции между людьми можно увидеть лишь ближе ко входу в заветный магазин, где обычно стоят полицейские и контролируют ситуацию. Ну а в метрах 50 от входа - вполне привычная толпа общительных кубинцев, живо обсуждающих последние новости и решающих, в какую очередь они поедут дальше.

Кстати, если не охотиться именно за дефицитом, то в магазинах есть все необходимые товары, равно как и овощи, и рыба, и свинина на рынках. Но, видимо, кубинцам это не особенно и надо - ведь очередь здесь это один из способов социализации, без которой местные жители не мыслят свою жизнь.

В период пандемии коронавируса, залогом успешной борьбы с которой является социальная изоляция, кубинцам приходится сложнее всего. Пока власти не приняли единого решения о введении общенационального карантина, хотя в отдельных районах страны уже действуют комендантские часы. Не всегда действуют и постоянные призывы ограничить контакты с друзьями и родственниками. Например, после одного из таких семейных обедов, который произошел в муниципалитете Флоренсия провинции Сьего де Авила, коронавирусом заразились 11 человек. А все потому, что в числе одной из приглашенных была 18-летняя девушка, буквально накануне вернувшаяся на Кубу из-за границы. Второго апреля у нее был выявлен COVID-19, а спустя несколько дней - и у ее родственников.

Насколько новые меры будут эффективными - покажет время. Хотя в целом кубинцы - народ весьма дисциплинированный, загнать их по домам и заставить сидеть там одними лишь уговорами будет крайне нелегко. Похоже, что постепенно принимаемые властями меры будут неизбежно ужесточаться. Ведь даже сейчас, в самый разгар пандемии, в любом городском сквере днем кто-нибудь, но обязательно будет сидеть на лавочке. Ну а в более тихих улицах местные жители продолжают привычно вытаскивать прямо на тротуары всевозможные стулья и любимые ими кресла-качалки, сидя в которых обсуждают последние события. Правда, теперь они расставляют их заметно дальше друг от друга…

Между тем

По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 на Острове достигло 515, а за последние сутки было обнаружено 58 новых заболевших. Как отметил Рауль Гиноварт, профессор математического факультета Гаванского университета, составленная учеными на основе динамики распространения коронавируса на Кубе модель свидетельствует о том, что пик заболеваемости придется на середину мая. До этого времени ожидается рост количества выявленных случаев COVID-19, а общее число заболевших на момент пика составит около 4000.