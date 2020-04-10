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10.04.2020 23:45
Рубрика: В мире

Власти Турции ввели чрезвычайное положение в 31 городе

Текст: Максим Макарычев

Власти Турции ввели режим чрезвычайного положения в 31 городе, включая Стамбул, Анкару и другие крупные населенные пункты, в ответ на распространение COVID-19, сообщило в пятницу турецкое министерство внутренних дел.

Фото: EPA-EFE/VIDAR RUUD
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В заявлении отмечается, что действие режима блокировки начнется в полночь пятницы и закончится в то же время в воскресенье. При этом жителям данных городов, отмечает Reuters, исключая медиков, силовиков и некоторых других категорий граждан, категорически запрещено покидать свои квартиры и дома на двое суток.

Ранее Турция объявила, что число погибших от вируса в стране по состоянию на пятницу возросло до 1006.

Между тем

Округ Лос-Анджелес 10 апреля продлил срок действия приказа об изоляции "Безопаснее дома" до 15 мая, сообщила на пресс-конференции директор департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес доктор Барбара Феррер. Срок действия предыдущего предписания истекает 19 апреля.

В мире Ближний Восток Турция Распространение коронавируса COVID-19

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