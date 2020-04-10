Внезапные учения минометных подразделений провел лидер КНДР

В КНДР прошли внеплановые артиллерийские учения с участием минометных подразделений, боеготовность которых проверил председатель Госсовета Ким Чен Ын.

"Учения были организованы внезапно и проводились в формате состязания", - пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лучшие результаты в ходе стрельб показали минометные батареи 2-го и 10-го корпусов КНА, которые выпустили 60 снарядов и поразили все 60 мишеней. Военнослужащие этих подразделений получили похвальные грамоты, медали и значки "Меткий артиллерист".

С начала 2020 года это уже третьи соревнования для артиллеристов.

Напомним, 12 и 20 марта Ким Чен Ын руководил состязаниями в меткости стрельбы артиллерийских подразделений, расположенных на восточном и западном побережьях КНДР.