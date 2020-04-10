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10.04.2020 20:11
Рубрика: В мире

ВОЗ: Распространение коронавируса в ключевых странах ЕС замедлилось

Текст: Владимир Шилов
Польша. Польша.
Польша.

Распространение коронавируса COVID-19 за последнюю неделю несколько замедлилось в ряде ключевых стран Евросоюза, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
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Статистика свидетельствует, что в Германии, Франции, Испании и Италии наблюдается положительная динамика, что вселяет осторожный оптимизм.

"За последнюю неделю мы увидели замедление в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция", - констатировал Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС. При этом обратная картина наблюдается в Африке, где под удар попали самые бедные страны.

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