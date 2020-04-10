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10.04.2020 10:51
Рубрика: Общество

ВОЗ рассказала о грудном вскармливании во время эпидемии COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Вирус COVID-19 не был обнаружен в грудном молоке, однако кормящим матерям необходимо помнить о рисках, связанных с пандемией, и соблюдать определенные правила при кормлении грудью, - сообщили в Европейском офисе ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

"Грудное молоко является лучшим источником питания для младенцев, в том числе младенцев, чьи матери подтвердили или подозревали коронавирусную инфекцию. Пока зараженная мать принимает надлежащие меры предосторожности, она может кормить грудью своего ребенка", - говорится в документе.

Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В ВОЗ напоминают, что грудное молоко содержит антитела и другие иммунологические преимущества, которые могут помочь защитить новорожденного от респираторных заболеваний. Важно сохранение грудного вскармливания и для роста, развития и здоровья ребенка, а также для того, чтобы помочь ему избежать ожирения и неинфекционных заболеваний в дальнейшей жизни.

"На сегодняшний день вирус, вызывающий COVID-19, не был обнаружен в грудном молоке. Однако, поскольку болезнь является новой, это утверждение основано на ограниченных исследованиях", - говорится в документе.

В недавнем исследовании, проведенном в Ухане, исследователи собрали и протестировали образцы грудного молока (при первой лактации) от шести женщин, которые перенесли COVID-19 во время беременности - все образцы дали отрицательный результат на вирус.

Однако для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования, - подчеркивается в сообщении ВОЗ.

По-видимому, основной риск передачи исходит из дыхательных путей инфицированной матери. Важно, что опыт, полученный до сих пор, показывает, что течение болезни COVID-19 обычно не тяжелое у младенцев и детей младшего возраста.

Фото: REUTERS / Albin Lohr-Jones
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ВОЗ всегда традиционно рекомендовала тесный контакт с матерью и раннее, исключительно грудное вскармливание - по крайней мере, в течение первых шести месяцев жизни новорожденного. В том случае, если у матери есть COVID-19, ей, по сообщению ВОЗ, "рекомендуется прикасаться к ребенку и держать его, безопасно кормить грудью с соблюдением правил гигиены дыхания, держать ребенка на коже и делить комнату с ребенком".

Что касается младенцев старше шести месяцев, по рекомендации ВОЗ "матери должны кормить грудью и давать ребенку питательную и полезную пищу в возрасте до двух лет и даже позже".

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