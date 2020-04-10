Описан возможный способ передачи коронавируса от животных человеку

Животные редко являются непосредственными переносчиками COVID-19, однако существует фактор, при котором они могут способствовать циркуляции инфекции и заражению.

Как рассказал RT ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, коронавирус может попасть на шерсть домашних или уличных животных и сохраняться там длительное время. В результате животные, не заражаясь сами и не передавая заболевание человеку, тем не менее становятся внешним фактором передачи инфекции.

"Например, вы пошли гулять на улицу с собакой, она подошла близко к больному коронавирусом человеку, а когда вы пришли домой, ваш ребенок погладил собаку, а потом свое лицо, после чего происходит заражение", - говорит эксперт.

Поэтому специалисты рекомендуют следить за гигиеной своих питомцев. Также Михаил Шеляков советует не целоваться с домашними животными. А заразившегося коронавирусом человека следует по возможности вовсе оградить от общения с ними.

Между тем ветеринарный врач Евгений Цыпленков описал симптоматику у домашних животных в редких случаях заражения COVID-19: "Сухой кашель, вялость, легкая температура, и потом все это проходит".

В свою очередь завлабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов отмечает, что домашние животные не участвуют в активной циркуляции коронавируса в качестве носителей. Но при этом возможно редкое спорадическое заражение животных от человека или человека от животных, которое, впрочем, не особенно влияет на эпидемиологическую обстановку.

В публикации отмечается, что, согласно некоторым данным, домашние животные с коронавирусом могут способствовать в выработке у своего хозяина некоторого иммунитета к заболеванию. Также специалисты сообщают, что у домашних животных имеется собственный коронавирус.