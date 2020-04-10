Врачи рассказали, как возраст связан с желанием бросить курить

Американские врачи выяснили, кому сложнее бросить курить. По их мнению, это зависит от того, в каком возрасте у курильщика появилась вредная привычка, пишет Journal of the American Heart Association.

Исследование проводилось в США, Австралии и Финляндии. Участие в нем приняли 6687 человек. За их здоровьем и вредными привычками следили с дошкольного и подросткового возраста и до момента, пока им не исполнилось от 20 до 40 лет. Именно длительное наблюдение позволило ученым выяснить, как отношение детей к сигаретам повлияло на развитие вредной привычки, когда они выросли.

Результаты показали, что почти все взрослые жители США, Австралии и Финляндии, которые курят ежедневно, начали курить еще в детстве или подростками. Так, половина участников исследования, у которых эта привычка появилась в возрасте от 6 до 12 лет, стали заядлыми курильщиками. Эта закономерность срабатывала даже в том случае, если ребенок в детстве пробовал курить всего несколько раз.

И наоборот, лишь два процента участников исследования, которые начали курить в 20 лет и позже, продолжали курить в 40 лет. Кроме того, больше половины добровольцев, которые начали курить в 20 лет или позже, легко избавлялись от этой привычки.