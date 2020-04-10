Врач-диетолог рассказала, как правильно питаться во время самоизоляции

Многие воспринимают время вынужденной самоизоляции как большие ограничения. Однако, если подумать, в этом периоде есть и немалые возможности, которых в обычном жизненном ритме у многих из нас просто нет. Например, это вопросы организации рационального питания.

Советы читателям "РГ" и посетителям сайта дает врач-диетолог Клиники управления здоровьем Первого Московского государственного университета им. Сеченова Наталья Пугачева.

В этот период многие люди столкнулись со сложностями, связанными в том числе с ограничением физической нагрузки и организацией питания. Появляются реальные предпосылки "набрать" вес по этим двум причинам.

Те люди, которые активно занимались в фитнес-залах, бегали, играли в футбол, быстро смогли организовать нагрузки и в домашних условиях. Многочисленные онлайн-тренировки от лучших тренеров, собственный опыт, наличие дома специального оборудования - все это позволяет поддерживать привычный уровень физической активности. Главное, у этой группы людей есть желание и навыки.

Немного сложнее тем, чья активность заключалась в прогулках, быстрой ходьбе (включая скандинавскую), плавании. Им предстоит научиться делать элементарную зарядку, комплексы упражнений. Найти подходящие в интернете тоже не проблема, но здесь мотивация гораздо слабее. Поэтому в этой группе прибавка веса более вероятна.

Чтобы это предупредить, важно соблюдать некоторые простые правила. Планируйте свой день. Наметьте время подъема, приемов пищи, тренировок, удаленной работы, для домашних хлопот, хобби и чтения книг. Такой подход позволит держать под контролем свою жизнь, если нельзя изменить ситуацию за пределами дома, и защитит от психологических проблем.

Просыпайтесь и начинайте день не поздно, может быть, не в 5-6 часов, как во время рабочей недели, но хотя бы в 7-8 часов. И спать отправляйтесь до полуночи. К этому времени все важные дела можно успеть переделать, а неважные просто отложить.

Если в "обычной" жизни диетологи часто рекомендуют делать перекусы, чтобы облегчить основные приемы пищи, сейчас перекусы могут сыграть злую шутку, если перерастет в привычку постоянно что-то жевать. Близость холодильника, вазочки с конфетами или орешками, скука и невеселые новости этому только способствуют. Поэтому взять под контроль питание - самое время.

Появилась замечательная возможность готовить дома еду, освоить новые блюда. Даже совершенно неопытные хозяйки с этим справятся. Если в семье есть дети, привлекайте их к процессу. И повод пообщаться, и полезный опыт.

Если вы были и остаетесь активными - ваш привычный рацион радикально менять не стоит, что касается размера порций. Если же понимаете, что нагрузка снизилась, уменьшайте порции на четверть объема. Это касается, в первую очередь гарниров из круп, картофеля, макарон, количества пельменей, кусочков хлеба.

Постарайтесь не налегать на сладкое и алкоголь. Их антидепрессантный эффект сильно преувеличен, а калорийность высока. Если нет проблем с весом или сахарного диабета, небольшой домашний десерт утром допустим, в других случаях лучше не иметь дома сладостей. Если уж так хочется сладкого, можно заменить конфеты и печенье чем-то полезным - ягодами, фруктами, можно позволить себе несколько штук чернослива или кураги.

Огромное количество гречки, макарон, консервов запасено во многих домах. Кому-то этих запасов хватит на полгода. Не стоит планировать свой рацион только из этих продуктов. Если готовите крупу или макароны, сочетайте их с овощами, в том же или даже большем объеме. Это могут быть свежие или тушеные овощи, соусы из томатной пасты с разной зеленью.

Кроме привычных моркови, лука, сладкого перца, капусты, тыквы на помощь приходят замороженные смеси, зеленый горошек, стручковая фасоль. Каждый сможет подобрать что-то подходящее.

Значительная часть городской молодежи питалась готовой едой, в кафе и закусочных или просто на ходу, часто из-за нехватки времени. Вынужденный домашний режим - отличный повод изменить свои привычки питания, попробовать готовить. Конечно, доступна доставка еды, и сегодня она очень активно используется. И если вам 1-2 раза в неделю привезут пиццу или суши, ничего страшного не случится, но делать это постоянным питанием нельзя.

Как еще с пользой воспользоваться пребыванием дома? Найдите, придумайте различные варианты простых в приготовлении, вкусных, красивых вариантов завтраков и перекусов. Все перепробуйте, составьте свое меню таких вариантов. И когда период самоизоляции закончится, и вы снова будете уходить из дома на целый день, проблемы завтрака и перекуса уже не будет - вы знаете, что приготовить. Людям с хроническими заболеваниями необходимо продолжать соблюдать тот тип лечебного питания и те ограничения, которые им рекомендовал врач.

А что касается заболевших респираторной вирусной инфекции, то для них полезны следующие рекомендации.

Во-первых, обильное питье. Это может быть чай с малиной, медом, мятой, просто вода, морсы, отвар шиповника, компоты из сухофруктов. Количество жидкости до 2-х литров в день. Людям, склонным к задержке жидкости, нужно посоветоваться с врачом по поводу ее объема. Обильное питье - это часть лечения, дополняющая основные назначения, прежде всего лекарственные.

Режим питания лучше дробный, через каждые 2-3 часа, все приемы пищи небольшого объема. Пища должна быть легко усвояемая, средней температуры, не сухая. Слишком острая, жирная или соленая пища тоже не должна входить в рацион больных ОРВИ. Блюда, требующие значительных усилий для переваривания, усвоения, лучше отложить до выздоровления (а лучше навсегда!). Это салаты с майонезом, жареное мясо или птица, жирные соусы, наваристые супы, сочетание мяса и теста (любимые нами пельмени, чебуреки, манты).

Достаточное количество полноценного белка - еще один принцип диеты. Нежирное мясо, птица или рыба в отварном или тушеном виде, яйца и нежирные молочные продукты должны быть в рационе не реже 3-х раз в день.

Еще важно ограничить в рационе соль. Есть данные, что злоупотребление солью снижает защитные силы организма, сопротивляемость инфекции, что в нынешней ситуации важно учитывать. Совсем отменять соль в большинстве случаев не нужно. Добавление 5-7 г в день при приготовлении блюд - нормально. Но даже небольшая порция колбасы, щедрая заправка салата майонезом быстро превысят рекомендованный объем соли.

Улучшить вкус блюд можно применением пряных травы - сушеных или свежих, лимонного сока, винного уксуса, но не соевого соуса, т.к. в нем тоже много соли. И, если нет противопоказаний, показано использование любых видов перца, имбиря, куркумы, других специй - для обогащения и разнообразия пищи.

Добавление в рацион заболевшего человека продуктов, богатых витаминами (А, Е, С, группы В), микроэлементами (цинка, кальция, магния, железа). С этой целью каждый день в рационе должны быть свежие и приготовленные овощи, фрукты, ягоды, зелень. Не стоит долго варить или неоднократно разогревать пищу - потери витаминов увеличиваются. Цельные крупы, отруби, орехи и семечки, рыба - это тоже источники витаминов и микроэлементов.

Многие растения содержат природные защитные компоненты - антиоксиданты, фитонциды. Их нельзя назвать лекарством, но очень хочется. Чеснок, цитрусовые, перец, куркума, имбирь, черника, шиповник - перечень практически бесконечный. Добавление их в пищу поможет ускорить выздоровление, улучшить настроение. Но, другая крайность - чрезмерная вера в "силу природы". Если назначено медикаментозное лечение, народными растительными факторами его можно только дополнить, но не заменить.