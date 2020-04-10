Вузы России готовы провести летнюю сессию в онлайн-режиме

Российские вузы адаптировались к ситуации с дистанционным обучением и готовы организовать летнюю сессию в онлайн-режиме. Об этом в пятницу на заседании рабочей группы Минобрнауки заявил глава ведомства Валерий Фальков.

- Я переговорил со многими ректорами. Есть понимание, что итоговые и промежуточные экзамены можно организовать удаленно, с помощью цифровых технологий, - сказал министр. - В некоторых университетах есть издержки, но в целом высшая школа адаптировалась.

В ближайшее время министерство запросит у всех вузов точную информацию о готовности провести летнюю сессию.

Что касается приемной кампании, Валерий Фальков отметил: надо постараться максимально провести ее в дистанционном формате. Возможности для маневра есть.

- Мы будем ориентироваться во многом на развитие ситуации в каждом субъекте отдельно, - подчеркнул министр. - Есть дисциплины, например, творческие и дополнительные экзамены в некоторых вузах, которые сложно оценить онлайн. Будем искать варианты.

Напомним, временный порядок приема на этот год уже утвержден: сдвинуты сроки и подачи документов, и вступительных испытаний, и зачисления. Если раньше документы на бюджет можно было подавать до 20 июля, то в этом году - до 10 августа. Первая волна зачисления в вузы пройдет 19 августа, вторая - 24 августа.

- Мы нацелены в целом по стране начать учебный год 1 сентября, - подчеркнул Валерий Фальков.