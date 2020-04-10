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10.04.2020 13:22
Рубрика: Общество

Вузы России готовы провести летнюю сессию в онлайн-режиме

Текст: Мария Агранович
Российские вузы адаптировались к ситуации с дистанционным обучением и готовы организовать летнюю сессию в онлайн-режиме. Об этом в пятницу на заседании рабочей группы Минобрнауки заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Я переговорил со многими ректорами. Есть понимание, что итоговые и промежуточные экзамены можно организовать удаленно, с помощью цифровых технологий, - сказал министр. - В некоторых университетах есть издержки, но в целом высшая школа адаптировалась.

Фото: iStock
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В ближайшее время министерство запросит у всех вузов точную информацию о готовности провести летнюю сессию.

Что касается приемной кампании, Валерий Фальков отметил: надо постараться максимально провести ее в дистанционном формате. Возможности для маневра есть.

- Мы будем ориентироваться во многом на развитие ситуации в каждом субъекте отдельно, - подчеркнул министр. - Есть дисциплины, например, творческие и дополнительные экзамены в некоторых вузах, которые сложно оценить онлайн. Будем искать варианты.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Напомним, временный порядок приема на этот год уже утвержден: сдвинуты сроки и подачи документов, и вступительных испытаний, и зачисления. Если раньше документы на бюджет можно было подавать до 20 июля, то в этом году - до 10 августа. Первая волна зачисления в вузы пройдет 19 августа, вторая - 24 августа.

- Мы нацелены в целом по стране начать учебный год 1 сентября, - подчеркнул Валерий Фальков.

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