Выздоровевшие от COVID-19 белорусы согласились стать донорами

В Синеокой, уточнила она, к пятнице на стационарном лечении находятся 1793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а выздоровели - благодаря медицине - 169 человек. И с их помощью, в том числе, врачи "будут разрабатывать новую методику оказания медпомощи наиболее тяжелым пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию".

Минздрав обратил внимание, что в РБ увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Пока большинство случаев - выявленные контакты 1-го и 2-го уровней. Как правило, заболевание у них протекает в легкой или средней форме. Хотя 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

Все выздоровевшие, сообщила представитель министерства, находятся под медицинским наблюдением, тем более, что в стране, по ее данным, для выявления инфекции накоплен запас в 65 тысяч 880 тест-систем, причем, в истекшие сутки "проведено почти четыре тысячи тестов".

А вот среди детей, у которых выявлен коронавирус, за весь период наблюдения процент заболевания составляет менее одного процента, подтвердила Богдан. Правда, в тот же день стало известно, что решением главы государства продлены весенние школьные каникулы с 11 до 18 апреля. В этой связи, судя по всему, будут скорректированы учебные программы и тематическое планирование по каждому предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий, сообщают местные порталы.

К сожалению, известна и трагическая статистика. В республике уже скончались 19 человек с коронавирусной инфекцией, констатировали официальные источники в Минске.