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10.04.2020 10:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России выявлены 1786 заболевших коронавирусной инфекцией в 57 регионах страны. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Больше всего инфицированных в столице - 1124.

Распределение по субъектам такое:

1. Москва 1124

2. Московская область 182

3. Республика Коми 58

4. Санкт-Петербург 35

5. Ульяновская область 34

6. Нижегородская область 32

7. Мурманская область 23

8. Республика Марий Эл 22

9. Краснодарский край 20

10. Республика Башкортостан 18

11. Ленинградская область 17

12. Чувашская Республика 15

13. Пензенская область 15

14. Тамбовская область 12

15. Калининградская область 10

16. Ставропольский край 10

17. Белгородская область 8

18. Калужская область 7

19. Липецкая область 7

20. Орловская область 7

21. Республика Адыгея 7

22. Рязанская область 6

23. Новгородская область 6

24. Республика Бурятия 6

25. Республика Тыва 6

26. Тверская область 5

27. Тульская область 5

28. Республика Северная Осетия 5

29. Ростовская область 5

30. Владимирская область 4

31. Воронежская область 4

32. Республика Ингушетия 4

33. Кабардино-Балкарская Республика 4

34. Пермский край 4

35. Саратовская область 4

36. Иркутская область 4

37. Кемеровская область 4

38. Хабаровский край 4

39. Костромская область 3

40. Вологодская область  3

41. Карачаево-Черкесская Республика 3

42. Оренбургская область 3

43. Тюменская область 3

44. Республика Хакасия 3

45. Новосибирская область 3

46. Республика Крым 3

47. Смоленская область 2

48. Волгоградская область 2

49. Республика Мордовия 2

50. Удмуртская Республика 2

51. Самарская область 2

52. Свердловская область 2

53. Омская область 2

54. Еврейская АО 2

55. Курская область 1

56. Республика Дагестан 1

57. Кировская область 1

Всего по России на сегодня зарегистрировано 11 917 заболевших (+ 17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Москве от коронавируса вылечились уже 350 человек

Выписаны из больниц 97 выздоровевших: Москва - 37, Московская область - 14, Новосибирская область - 6, Липецкая область - 4, Челябинская область - 4, Республика Бурятия - 3, Волгоградская область - 3, Хабаровский край - 3, Омская область - 3, Тюменская область - 2, Республика Саха (Якутия) - 2, Республика Хакасия - 2, Нижегородская область - 1, Тульская область - 1, Республика Татарстан - 1, Ханты-Мансийский АО - 1, Саратовская область - 1, Ростовская область - 1, Кабардино-Балкарская республика - 1, Республика Башкортостан - 1, Республика Северная Осетия - 1, Тверская область - 1, Самарская область -1, Новгородская область -1, Калужская область -1, Ульяновская область -1. За весь период выписано по выздоровлению по России - 795.

Умерли за сутки 18 пациентов с коронавирусом: Москва - 12, Краснодарский край - 2, Республика Марий Эл - 1, Нижегородская область -1, Ставропольский край - 1, Ямало-Ненецкий АО - 1. Всего по России - 94.

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