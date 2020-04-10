Зачем Саудовская Аравия объявила перемирие в Йемене после 5 лет войны

Со вчерашнего дня в раздираемом на протяжении последних пяти лет гражданской войной и внешней интервенцией Йемене впервые наступило перемирие. О том, что огонь в одностороннем порядке прекращается на ближайшие две недели Саудовской Аравией и возглавляемой ей арабской коалицией в середине текущей недели официально объявил Эр-Риад.

В качестве предлога для "ползучего" сворачивания затянувшейся и крайне затратной для королевства военной авантюры названа расползающаяся по ближневосточному региону эпидемия короновируса. На самом деле, отмечают эксперты, в условиях обвала мировых цен на нефть королевство оказалось не в состоянии нести серьезные финансовые издержки на бессмысленную войну с повстанцами из йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситами). Боестолкновения с ними оказалось невозможно выиграть на поле боя, даже несмотря на активную поддержку саудитов со стороны США и Великобритании оружием, боеприпасами и разведданными.

На протяжении нескольких последних месяцев терпящий одно за другим военные поражения от хусиов Эр-Риад предпринимал активные дипломатические усилия по запуску мирного диалога между мятежниками и поддерживаемым королевством правительством свергнутого президента Йемена Мансура Хади. Глобальная пандемия короновируса, несущая катастрофическую угрозу Йемену - беднейшей 28-миллионной стране арабского мира с фактически отсутствующей системой здравоохранения, до сих пор не подтвердившей ни одного случая заражения COVID-2019 - предоставила удобную возможность для объявления перемирия. Оно должно создать условия и стать прологом к запуску субстантивных политических переговоров между конфликтующими сторонами. Тем более, что эту инициативу уже поддержал генсек ведущей международной организации Антониу Гутерреш, лично призвавший окопавшееся в Адене международно-признанное правительство Йемена и контролирующих Сану мятежников-хуситов начать переговоры.

"Я приветствую объявленное Саудовской Аравией от имени коалиции одностороннее прекращение огня в Йемене. Это может помочь продвинуть усилия по достижению мира, а также по борьбе страны с пандемией COVID-19", - сказал на днях Гутерреш.

Еще один показательный жест Саудовской Аравии - недавнее выделение 525 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи Йемену - не оставляет сомнений в серьезности Эр-Риада на этот раз добиться реального прогресса на пути к миру в этой стране при посредничестве ООН. Напомним, что в декабре 2018 года конфликтующие стороны впервые за несколько лет встретились за столом переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций в Стокгольме. Несмотря на то, что им изначально удалось достигнуть ряда соглашений, боевые действия быстро возобновились.

И далеко не в пользу саудитов. Буквально в конце марта хуситы нанесли тяжелые поражения поддерживаемым Эр-Риадом сторонникам президента Хади в провинциях Мариб, Саада и Эль-Джауф. С учетом того, что захваченные бойцами "Ансар Аллах" эти стратегически важные территории напрямую граничат с Саудовской Аравией возникли высокие риски переноса активных боевых действий на территорию самого королевства со всеми вытекающими последствиями для серьезно ослабленного падением мировых цен на нефть Эр-Риада.

В итоге, согласно высказанному The New York Times мнению исследователя вашингтонского института Ближневосточной политики Эланы ДеЛозьер, последние мирные инициативы Саудовской Аравии стали "самой крупной уступкой саудитов с начала войны".

Отталкиваясь от последних действий Эр-Риада спецпредставитель ООН по Йемену Мартин Гриффитс уже заявил, что объявленное Арабской коалицией временное перемирие должно трансформироваться "во всесторонний и устойчивый мир".

Со своей стороны, представитель хуситов Мохаммед Абдудсалам заявил, что они предали в ООН свое видение завершения войны. Как сообщает издание Middle East Monitor, оно для начала предусматривает вывод всех иностранных (читай саудовских) войск с территории страны и снятие блокады с контролируемой повстанцами части Йемена. Фактически это будет означать окончательное и бесповоротное признание повстанческого правительства, захватившего власть в Сане в 2015 году.

Судя по всему, чтобы подкрепить мотивацию Саудовской Аравии к учету сформулированных предложений хуситы в четверг показательно запустили пару баллистических ракет в сторону поддерживаемых королевством правительственных сил Йемена. Напомним, что в конце марта подобные атаки были проведены против целей в самом Эр-Риаде и саудовском портовом городе Джизан, а у "Ансар Аллах" есть все возможности их повторить в случае пробуксовки хусистких инициатив.

По мнению комментаторов, в сложившихся условиях дальнейшее развитие событий в Йемене будет целиком зависеть от позиции хуситов. Но захотят ли они еще больше укрепить свое положение "на земле", в том числе воспользовавшись объявленным саудитами перемирием, или будут готовы сесть за стол переговоров, исходя из сложившегося к сегодняшнему дню и, в целом, выгодному для них баланса сил - вопрос открытый. До конца не ясно и то, какую роль сыграет пандемия короновируса в случае стремительного распространения в Йемене и окажет ли этот фактор давление на Сану.

"Теперь важно наблюдать за тем, остановят ли хуситы свои военные операции. Это станет лакмусовым тестом для успешного перемирия", отметило специализирующиеся на Ближнем востоке издание Al-monitor.