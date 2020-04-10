Захарова: Предложение США по Венесуэле не заслуживает серьезного ответа

Планы Вашингтона по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающие создание временного правительства, подготовлены "явно в другой эпохе". Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила об открытом преследовании венесуэльского руководства со стороны США, а также о начале масштабных учений американских ВМС вблизи берегов Боливарианской республики. По мнению Захаровой, на фоне этого озвученные властями США идеи выглядят как ультиматум законному руководству Венесуэлы, а не как шаг к поиску национального согласия. Дипломат подчеркнула, что данная инициатива США не заслуживает серьезного ответа, пишет ТАСС.

План урегулирования кризиса в Венесуэле ранее озвучил госсекретарь США Майк Помпео. Предусматривается создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующая отмена американских санкций. Помпео уточнил, что США предлагают учредить государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения президентских и парламентских выборов, которые по замыслу Вашингтона, должны состояться через 6-12 месяцев.