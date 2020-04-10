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10.04.2020 17:11
Рубрика: Общество

В чешском замке найдены жертвы ритуального убийства

Текст: Денис Передельский
Фото: Archaia Brno Фото: Archaia Brno
Фото: Archaia Brno

В Чехии археологи при обследовании фундамента в средневековом замке Бржецлав в Южной Моравии обнаружили скелеты трех человек, которые, вероятно, стали жертвами ритуального убийства по время строительства цитадели.

Как сообщает Archaeology News Network, археологи оценивают возраст фундамента примерно в 1000 лет. Именно в нем и были найдены три скелета. Эти люди явно не были погребены с соблюдением традиционного ритуала. Тела были плотно сложены друг рядом с другом. Это и навело исследователей на мысль о возможном ритуальном убийстве.

Фото: iStock
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"Эти люди были похоронены в фундаменте древней крепостной стены прямо во время ее строительства, - говорит археолог Мирослав Деймал. - Три скелета были найдены в непосредственной близости друг от друга в довольно экстремальных позах. Возможно, они даже были связаны вместе".

По его мнению, эти несчастные, похоже, стали жертвами какой-то жестокой языческой практики. Трудно представить, чтобы все трое погибли в одно и то же время по случайности. Кроме того, археологи обратили внимание, что тела были уложены поверх первого слоя камней, заложенных в основание крепости. Это предполагает, что они могли быть фактически принесены в жертву.

"Вероятно, сверху тела были намеренно накрыты каким-то железным предметом длиной около 80 см, - говорит Деймал. - К сожалению, этот предмет подвергся очень сильной коррозии и значительно изменил свою форму и размеры".

По его словам, к исследованию останков будут привлечены антропологи. Задачей последних будет установить, были ли эти несчастные местными жителями. Кроме того, анализ покажет, не были ли они родственниками.

Существует предположение, что это могли быть рабы, возможно, военнопленные, которых использовали для возведения стен, а затем приносили в жертву или казнили.

Известно, что жители замка Бржецлав были обращены в христианство примерно к 1050 году. Однако и в последующем еще много лет там проводились суровые языческие обряды.

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