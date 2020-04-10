Звезды "Русского Радио" дадут серию живых концертов и проведут музыкальный марафон в благодарность медикам

В честь всех медицинских работников "Русское Радио" запускает серию живых концертов "Золотой Микрофон". В рамках концертов о своей профессии расскажут врачи из больниц Москвы, Санкт-Петербурга и регионов: они ответят на вопросы ведущих и слушателей, поделятся историями о своем непростом труде. А звезды "Русского Радио" в свою очередь выполнят музыкальные заявки медиков и постараются поддержать их боевой дух. 25 апреля "Русское Радио" проведет марафон, посвященный медицинским работникам и волонтерам. Связь с медиками будет установлена и в Столе заказов: диджеи "Русского Радио" передадут врачам приветы и свяжутся с представителями российских больниц, чтобы миллионы слушателей узнали о самых главных героях сегодняшнего дня.

Первой, кто посвятит свое выступление медицинским работникам, станет несравненная Валерия. Произойдет это 10 апреля в 16:00. "Я счастлива, что смогу подарить слушателям "Русского Радио" свое выступление, - говорит певица Валерия. - Сейчас во время самоизоляции мы, артисты, скучаем по сцене, по зрителям. Без этого обмена энергией невозможно продолжение творчества. В эту пятницу - пусть и в онлайн-формате - мы с моими поклонникам вновь встретимся! Для меня большая честь, что мое выступление будет посвящено медицинским работникам, которые день и ночь, почти без отдыха несут свою службу". Слушайте концерт в эфире "Русского Радио" и смотрите онлайн-трансляцию на сайте и в приложении "Русского Радио", а также на странице станции в "Одноклассниках".

Проект "Золотой микрофон" на "Русском Радио" уже объединил более 80 исполнителей, подаривших слушателям свои живые концерты. Среди них: Дима Билан, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Сергей Лазарев, Макс Барских и многие другие.