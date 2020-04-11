Беларусь отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

Беларусь отказалась от закупки российских тестов на выявление коронавируса, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

В начале апреля в Минск доставили около десяти тысяч тест-систем из России. Ожидается поставка еще 30 тысяч уже оплаченных тестов. По словам министра, эти десять тысяч были бесплатными. При этом велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но консультации застопорились. "Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами их производим, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран", - цитирует портал Tut.by Макея.

В Беларуси зафиксирован 1 981 случай заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 495. От болезни умерли 19 человек. В активной фазе заболевания находятся 1 793 граждан, из них 72 в критическом состоянии.

Между тем представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев настаивает на принятии дополнительных мер перед наступлением пика эпидемии, вплоть до перевода учебных заведений на дистанционное обучение, запрета массовых мероприятий и введения карантина на всей территории республики.