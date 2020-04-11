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12.04.2020 09:00
Рубрика: Культура

"Би-2" и Imagine Dragons: космонавты составили список любимых песен

Текст: Александр Алексеев
12 апреля, в честь первого полета в космос Юрия Гагарина, весь мир празднует День космонавтики. На "Яндекс.Музыке" выяснили, что любят слушать нынешние космонавты: за несколько часов до старта и уже потом - на орбите.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Оказалось, что в хит-парадах современных покорителей Вселенной - самая разная музыка. А они - эрудиты в самых разных жанрах и стилях, хотя наибольшее предпочтение все-таки отдают русскому року, саундтрекам из советских кинофильмов, а также - духовной и народной музыке.

Фото: NASA/Roscosmos
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В "космических" чартах присутствуют сразу несколько песен "Би-2", "ЧайФа", "Смысловых галлюцинаций" и Вячеслава Бутусова. А вот из зарубежного рока и поп-музыки, напротив, всего только две: Believer группы Imagine Dragons и Rudiger блюзмена и основателя Dire Straits Марка Нопфлера. А вот попсу, сладкие эстрадные напевы, хип-хоп, рэп и даже джаз здесь не жалуют!

Есть у космонавтов и общие традиции: за день до старта они смотрят фильм "Белое солнце пустыни", а за шесть часов до него - при выходе из гостиницы - через динамики звучит "Трава у дома" группы "Земляне". В космическом корабле они появляются за два с половиной часа до старта. И в это время имеют привычку слушать музыку - плейлист, который сами для себя выбрали.

Как правило, это пять-шесть песен или инструментальных композиций. Потом, на орбите, времени на это будет уже мало: разве что во время занятий спортом или в перерывах между научными экспериментами.

У наших космонавтов нет пяти-десяти самых популярных песен для всех. И поэтому составлять единый "космический хит-парад", пожалуй, не нужно. А вот обратить внимание на некоторые любимые треки этих крутых и смелых парней, наверное, стоит.

Конечно, предсказуемо появление в числе лидеров песни "Надежда" в исполнении Анны Герман, "Травы у дома" "Землян" или "Звезд 3000" группы "Смысловые Галлюцинации". И даже трека "Би-2" - "Научи меня быть счастливым".

Но не менее примечательны и отличный вкус, и широкий диапазон увлечений российских космонавтов! В списке их предпочтений есть очень много действительно замечательной и вневременной музыки.

Фото: Из архива Сергея Прокопьева
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Это и саундтрек к фильму "Свой среди чужих, чужой среди своих", и песня "Есть только миг" из "Земли Санникова". И "Маленький принц" из еще одного фильма - "Пассажир с экватора" - в исполнении несравненной Елены Камбуровой!

Есть и "Богородице, Дево, радуйся" в записи Хора братии Валаамского монастыря, и "Ах ты, степь широкая" Хора Сретенского монастыря. И "Смуглянка" - "визитная карточка" Ансамбля имени Александрова. И в то же время - "Крылья" "Наутилуса Помпилиуса" и "Белые дороги" Гарика Сукачева!

Спасибо нашим космонавтам за то, что снова напомнили нам об этих прекрасных песнях и инструментальных композициях!

Всех с праздником, с Днем космонавтики!

Культура Музыка Общество Космос 12 апреля - День космонавтики

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