Билл Гейтс отреагировал на "теорию заговора" о вакцинах

Оценивая борьбу Китая с распространением коронавируса, Билл Гейтс напомнил, что китайское правительство с третьей декады января приняло строгие меры по уменьшению контактов и усилению изоляции, что дало эффективные результаты. Это дало модель противостояния вирусу другим странам, уровень экономического развития которых сопоставим с Китаем или выше. Теперь во время пандемии во всем мире меры самоизоляции во многих странах оказываются эффективными.

Китай как первая страна, которая пережила эпидемию, первой встречает и поствирусные проблемы. Сейчас китайские предприятия в основном восстановили работу и производство. Китайское правительство оказывает посильную помощь другим странам, предоставляя им необходимые медицинские средства.

В США распространяют версию, что вирус родился в процессе поддерживаемой Биллом Гейтсом разработки вакцины. На это он ответил, что такое смешно слышать тем, кто серьезно борется с эпидемией. По словам Билла Гейтса, он пожертвовал свыше миллиарда долларов на поддержку исследований для противостояния болезням. Платформа для разработки вакцин RNA работает уже более 8 лет. Она обладает необходимыми ресурсами для их масштабного производства. Для этого Фонд Гейтса выберет 8-10 вакцин.

В заключение Билл Гейтс выразил искреннюю благодарность уханьцам за их вклад в борьбу с эпидемией. Он высоко оценил их усилия к преодолению трудностей и противостоянию вирусу. Китай должен гордиться тем, что снижает число новых случаев заражения COVID-19 до очень низкого уровня, заявил Билл Гейтс и выразил надежду на то, что китайский народ сможет как можно скорее восстановить свою нормальную жизнь.