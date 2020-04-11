Билл Гейтс отреагировал на "теорию заговора" о вакцинах

Новости

Два вывозных рейса для россиян из Сеула запланированы на 12 апреля 11:47
В Крыму отменят вахтовый метод на стройках и запретят посещать кладбища 11:47
Стало известно, где открылись стойки бесплатного велопроката в Москве 11:41
Иностранцев по месту жительства зарегистрируют через МФЦ 11:31
Видео: В Башкирии курица усыновила новорожденных крольчат 11:26
В Курганской области введен пропускной режим 11:23
Первый пациент с COVID-19 скончался в Ингушетии 11:13
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным химвеществом 11:10
В Крыму резко возросло число случаев внебольничной пневмонии 11:10
Президент ФНП предложил передавать документы в госорганы через нотариуса 11:02
В Москве от коронавируса вылечились уже 499 человек 11:01
Волгоград ввел карантин для гостей из регионов с COVID-19 11:00
В Петербурге клинику закрыли на карантин из-за коронавируса 10:56
В Яндекс.Школе появилось 150 "космических" задач 10:48
В Алтайском крае за сутки выявили восемь случаев заражения COVID-19 10:38
Бунт в колонии под Иркутском подавлен, пожар потушен 10:33
"Техноград" открыл новую образовательную программу он-лайн 10:22
В Тюмени скончалась первая пациентка с коронавирусом 10:22
Стало известно, когда в столице проведут масштабную дезинфекцию 10:11
В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля 10:02
США угрожают санкциями за отказ вывозить иностранных граждан 10:00
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса 09:42
Румынские рабочие устроили столпотворение при отъезде в Германию 09:30
Рукописный текст песни The Beatles Hey Jude продан за 910 тысяч долларов 09:27
В Свердловской области разрешили работу парикмахерских 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 11:25
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Билл Гейтс отреагировал на "теорию заговора" о вакцинах

Основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс в интервью для CCTV изложил свой взгляд на тему глобального противостояния COVID-19 и международного противоэпидемического сотрудничества. Он пожертвовал свыше миллиарда долларов на поддержку исследований для противостояния болезням, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Оценивая борьбу Китая с распространением коронавируса, Билл Гейтс напомнил, что китайское правительство с третьей декады января приняло строгие меры по уменьшению контактов и усилению изоляции, что дало эффективные результаты. Это дало модель противостояния вирусу другим странам, уровень экономического развития которых сопоставим с Китаем или выше. Теперь во время пандемии во всем мире меры самоизоляции во многих странах оказываются эффективными.

Китай как первая страна, которая пережила эпидемию, первой встречает и поствирусные проблемы. Сейчас китайские предприятия в основном восстановили работу и производство. Китайское правительство оказывает посильную помощь другим странам, предоставляя им необходимые медицинские средства.

В США распространяют версию, что вирус родился в процессе поддерживаемой Биллом Гейтсом разработки вакцины. На это он ответил, что такое смешно слышать тем, кто серьезно борется с эпидемией. По словам Билла Гейтса, он пожертвовал свыше миллиарда долларов на поддержку исследований для противостояния болезням. Платформа для разработки вакцин RNA работает уже более 8 лет. Она обладает необходимыми ресурсами для их масштабного производства. Для этого Фонд Гейтса выберет 8-10 вакцин.

В заключение Билл Гейтс выразил искреннюю благодарность уханьцам за их вклад в борьбу с эпидемией. Он высоко оценил их усилия к преодолению трудностей и противостоянию вирусу. Китай должен гордиться тем, что снижает число новых случаев заражения COVID-19 до очень низкого уровня, заявил Билл Гейтс и выразил надежду на то, что китайский народ сможет как можно скорее восстановить свою нормальную жизнь.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Бунт в колонии под Иркутском подавлен, пожар потушен
Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с COVID-19
В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим
Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России