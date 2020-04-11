Битва. Режиссер Анар Аббасов. Сценарий Анара Аббасова, Олега Борисова, Андрея Курейчика. Продюсеры Алексей Учитель, Кара Саксаганская, Кирилл Пастухов.

Музыкальное кино - такой странный жанр: подходить к нему с мерками обычной социальной или бытовой драмы - что измерять рост человека циркулем. А мы очень часто подобны коню в шорах: дальше носа еще видим, а вбок уже никак. И уж совсем плохо, если для восприятия кино нужно подключить еще и уши.

"Битва" - картина о парне, рожденном для стрит-данса. Мог быть рожден для кисти или скрипки - неважно. Важно, что картина о том, что человеку жизненно необходимо. Уже поэтому бесполезно удивляться, что он, потеряв слух, не может найти себе применения где-нибудь в офисе или, допустим, у станка. Потому что есть такое понятие - призвание. И сколько бы ни казалось оно кому-то легковесным, на самом деле это очень серьезно.

А если у человека такое призвание, фильм покажет нам, в чем оно состоит и чего стоит. В картине будет много музыкально-танцевальных номеров. Или, по теории героя, - танцевально-музыкальных: в нем не музыка рождает танец, а наоборот. Россия, конечно, не Голливуд, бюджеты не те, но снято хорошо, эффектно и динамично. Финал, по-моему, мог быть изобретательнее, "апофеознее", чтобы душа запела от заслуженной победы героя, но это уже придирки.

Музыкальные номера требуют простора, но фильм неизбежно зажат рамками хронометража: он не может быть слишком громоздким, вот и приходится жертвовать какими-то бытовыми мотивировками и объяснениями. В музыкальном кино такое неизбежно, и сюжетные обстоятельства и мотивировки, которые в драме нам непременно расшифруют, здесь приходится принимать на веру.

С точки зрения нормальной драмы в "Битве" можно разглядеть довольно много неясностей и недоговоренностей, к персонажам остаются вопросы, к режиссерским и особенно драматургическим решениям - тоже. Зато с точки зрения музыкального кино мы видим фильм азартный, полный пружинной энергии и сосредоточенный на сгустках человеческой воли - воли к самопреодолению.

И герой в беде, которого играет Риналь Мухаметов, мне кажется не только интересным - за его внутренним состоянием увлеченно следишь, но и убедительным. Он многих заставит иначе смотреть на тех, кого зовут инвалидами: полные сил, идей и амбиций, они упрямо идут к осуществлению своей мечты, своего жизненного предназначения. Пусть даже столь странного и мальчишеского, как сотворение брейк-данса.

Это кино, которое нужно смотреть с открытым сердцем, без циркуля для измерений масштабов идей и тем, без учительского карандаша, чтобы отмечать ошибки и ставить оценки. Просто - смотреть, наслаждаясь счастьем силы, ритма, движения и красоты. Такие фильмы у нас снимают немногие отважные, а делать их труднее, чем можно вообразить (замечательно талантливый Валерий Тодоровский, сняв безупречных "Стиляг", обещал себе больше никогда не связываться с мюзиклом). Это в российском кино экзотическая птица - фильм под необязательным названием "Битва", не каждому режиссеру дано ее приручить, и уж тем более - не каждому зрителю. У нее, как у павлина, может быть хриплый голос, но ослепительно шикарное оперение, а совершенств в природе, как известно, не бывает.