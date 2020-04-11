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11.04.2020 16:20
Рубрика: Экономика

Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Решение распространяется на фирмы, работающие в сферах авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации выставок, оказания бытовых услуг населению, а также на организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Все остальные МСП могут обратиться за отсрочкой арендной платы за эти же месяцы. Оплатить можно будет потом, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Для получения льготы организация должна обратиться в Росимущество, а федеральному агентству предписано в течение семи дней заключать соответствующие дополнительные соглашения.

Регионам и муниципалитетам рекомендовано также руководствоваться этими положениями для поддержки арендаторов регионального и муниципального имущества из числа МСП.

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