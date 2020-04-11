ФБР задержала членов банды неонацистов, включая 13-летнего эстонца

ФБР задержала членов интернациональной банды неонацистов Feuerkrieg ("Фойеркриг"), которую возглавлял подросток-эстонец. Сам 13-летний мальчик называл себя "командиром дивизии Фойеркрига", планировавшей теракт в синагоге в Лас-Вегасе и подрыв автомобильной бомбы возле Центра противодействия экстремизму (ADL) в США. ADL сообщает, что в 2018 году в ней состояло около 30 членов, которые общались друг с другом исключительно в Сети.

На след "командира" вышли американские и эстонские спецслужбы. Согласно данным федерального суда США, ФБР использовало конфиденциальные источники для проникновения в зашифрованные чаты группы. Основываясь на комментарии, размещенном мальчиком в Wire, ADL со своей стороны выявил его связь с игровой платформой Steam. В аккаунте Steam было указано его местоположение в деревне, расположенной на острове Сааремаа в Эстонии, где проживает около 40 тысяч человек. Эстонские полицейские задержали "командира" в родной деревне в январе этого года, но поскольку дело касалось ребенка в возрасте до 14 лет, он не мог быть привлечен к уголовной ответственности. С мальчиком провели беседу, и он разорвал связи с группировкой и перестал общаться с кем-либо в интернете. После того, как "командир" исчез из чата группировки в январе, другие его соратники предположили, что он был задержан, а его электронные устройства конфискованы, сообщает Associated Press.

В отчете спецслужб говорится, что группировка имеет "децентрализованную структуру", и, хотя подросток не может считаться ее фактическим лидером, он, без всякого сомнения, был одной из ее ключевых фигур. По словам Орена Сигала, вице-президента ADL, дети - это не просто целевая аудитория онлайн-форумов, которые прославляют "белое расовое превосходство" и насилие. Они также поддерживают и активно продвигают такие сайты и даже влияют на других членов группировки, представляясь опытными боевиками. В рамках уголовного дела "Фойеркриг" оперативная группа ФБР по борьбе с терроризмом в Лас-Вегасе начала расследование в отношении 24-летнего гражданина США Конора Климо в апреле 2019 года после того, как узнала, что он общался с членами группировки в интернете. Климо сообщил агенту ФБР под прикрытием, который представился членом группировки, о планируемом им теракте в местной синагоге и нападении на местный офис ADL. Климо ожидает вынесения приговора после признания вины в совершении тяжкого преступления.

Также по этому громкому делу был задержан другой американец, связанный с "Фойеркриг". Рядовой армии США Джарретт Уильям Смит признал себя виновным в том, что он предоставил информацию о взрывчатых веществах агенту ФБР под прикрытием. 24-летний Смит рассказал о том, что должен взорвать некую новостную организацию с помощью автомобильной бомбы. Как сообщили в ADL, группировка выразила свое "оцепенение" по поводу ареста Смита в посте с ругательствами на своем общедоступном канале в Telegram. Как отмечает АР, Эстония входит в число наиболее технологически развитых стран Европы, однако уделяет мало внимания доморощенному экстремизму, особенно в Сети.