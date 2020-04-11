Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере

Французский биатлонист, обладатель пяти золотых медалей Олимпийских игр Мартен Фуркад назвал тройку главных соперников в карьере.

По итогам нынешнего сезона Фуркад объявил о завершении карьеры. В интервью изданию LEquipe пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира рассказал о самых сложных соперниках в карьере. На первую строчку он поставил норвежца Эмиля Свендсена, противостояние с которым в 2012-20014 было очень напряженным.

"На второе - Йоханнеса Бе, а на третье - Антона Шипулина", - сказал 31-летний Фуркад.