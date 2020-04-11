Гиперзвуковую ракету "Циркон" примут на вооружение в 2022 году

Корабельный комплекс с гиперзвуковой ракетой "Циркон" планируется принять на вооружение в 2022 году.

- Испытания "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" завершатся в текущем году. Корабль будет поражать гиперзвуковой целей как наземные цели, так и морские щиты, имитирующие корабли, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

На 2021 год намечены испытательные стрельбы "Цирконом" с борта многоцелевой АПЛ "Северодвинск" - головной подлодки проекта 885 "Ясень".

- Первый запуск планируется выполнить из надводного положения, второй - из подводного, - рассказал собеседник агентства. В разработавшем "Циркон" НПО машиностроения от комментариев отказались.

Летные испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" продолжаются уже несколько лет, выполнено более 10 пусков. Ракета показала на испытаниях скорость порядка 8 Махов, дальность ее полета более тысячи километров.

Для запуска "Циркона" используется универсальный стрельбовый комплекс 3С-14, предназначенный также для применения крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Им оснащены фрегаты проекта 22350 и атомные субмарины типа "Ясень".