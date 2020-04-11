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11.04.2020 18:33
Рубрика: Спорт

Хоккеист "Эдмонтона" умер в возрасте 25 лет

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar/File Фото: AP Photo/Gene J. Puskar/File
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar/File

25-летний нападающий клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв скончался в больнице.

Несколько дней назад Кейву была проведена экстренная операция после кровоизлияния в мозг. Он находился в состоянии искусственной комы, но так и не смог прийти в себя.

Об этом сообщила вдова хоккеиста Эмили, опубликовавшая заявление на официальном сайте клуба.

"С огромной болью сообщаю, что Колби Кейв скончался этим утром. Наши семьи находятся в шоке. Колби был любим всеми. Хочу поблагодарить за молитвы и поддержку в это трудное время", - написала она.

В нынешнем сезоне на счету Кейва 11 матчей и одна заброшенная шайба. В среднем он проводил на льду девять с половиной минут игрового времени. Свои соболезнования семье хоккеиста, его друзьям и партнером по команде выразили многочисленные болельщики.

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