Хоккеист "Эдмонтона" умер в возрасте 25 лет

25-летний нападающий клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв скончался в больнице.

Несколько дней назад Кейву была проведена экстренная операция после кровоизлияния в мозг. Он находился в состоянии искусственной комы, но так и не смог прийти в себя.

Об этом сообщила вдова хоккеиста Эмили, опубликовавшая заявление на официальном сайте клуба.

"С огромной болью сообщаю, что Колби Кейв скончался этим утром. Наши семьи находятся в шоке. Колби был любим всеми. Хочу поблагодарить за молитвы и поддержку в это трудное время", - написала она.

В нынешнем сезоне на счету Кейва 11 матчей и одна заброшенная шайба. В среднем он проводил на льду девять с половиной минут игрового времени. Свои соболезнования семье хоккеиста, его друзьям и партнером по команде выразили многочисленные болельщики.