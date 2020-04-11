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11.04.2020 11:31
Рубрика: Власть

Иностранцев по месту жительства зарегистрируют через МФЦ

Текст: Светлана Ментюкова

Правительство РФ одобрило законопроект о регистрации иностранцев в МФЦ или через портал госуслуг, сообщение об этом размещено на сайте кабмина.

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Одобренные изменения направлены на установление возможности, как процедуры регистрации, так и снятия с регистрации, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства через многофункциональные центры госуслуг и в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Отмечается, что реализация проекта поправок призвана улучшить порядок регистрации (снятия с регистрации) иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства.

Проект поправок к проекту ФЗ № №818933-7 "О внесении изменений в федеральный закон "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", в числе других решений правительства будет направлен в Госдуму в установленном порядке.

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