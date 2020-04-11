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Рубрика: Общество

Как школьники обманывают систему онлайн-обучения

Текст: Ксения Колесникова
Подростки освоились в онлайн-сервисах быстрее учителей. Уже появились лайфхаки о том, как можно "откосить" от дистанционного обучения, как не делать "домашку" и избежать плохих оценок. Этими способами школьники активно делятся в соцсетях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стажер Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Надежда Озорнина изучила видео в TikTok и рассказала о новых формах академического мошенничества школьников.

Фото: iStock
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Зависание

Как быть, если не сделал "домашку"? Или не знаешь ответ? На обычном уроке выкрутиться сложно. А вот в онлайне возможностей больше: например, можно притвориться, что ты "завис". Изобразить технические проблемы видеоурока: паузы, замирание, нечеткое проговаривание слов.

"Фокусы" с письменными заданиями

Домашние задания сегодня сдаются в "цифре", и школьники придумывают разные способы обмануть систему. Среди них:

а) Многие подростки и не любят писать от руки. А уж дистанционно тем более не хотят это делать. Используя специальные "рукописные" компьютерные шрифты, они накладывают напечатанный текст на фото тетради и в таком виде сдают преподавателю.

Фото: iStock
В некоторых школах видео из интернета может грузиться два дня

б) Таким способом можно обработать и решения из списка "Готовых домашних заданий". Для этого в ход идут фоторедакторы. Например, снимок решенного кем-то другим уравнения можно аккуратно наложить на фото твоей собственной тетрадки. А лишний белый фон - просто стереть.

в) Шпаргалки и второй экран. Во время онлайн-урока преподаватель в лучшем случае видит только лицо ученика. Отвечая на вопрос учителя, школьники могут легко подсмотреть правильный ответ на втором экране, или в обычной шпаргалке.

Прогул за кадром

Во многих школах используют видеоуроки на платформе Zoom, где можно настроить разный интересный фон вместо скучных обоев твоей собственной квартиры. Но некоторые школьники хитрят. Снимают видео, на котором делают вид, что внимательно слушают учителя и что-то записывают. И ставят это видео вместо фона. Учитель принимает запись за живую трансляцию. А школьники в этом время "прогуливают", зависают в игрушках на телефоне.

Розыгрыш

Дети прекрасно понимают, что разбираются в технике лучше, чем их учителя, и придумывают разные розыгрыши. Например, дают учителю "вредные" советы по работе в программе. Из-за этого у педагога может все зависнуть.

Фото: iStock
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"

- Мальчики чаще используют "зависание" и розыгрыши, а девочки чаще хитрят с домашним заданием, - отмечают исследователи ВШЭ. - Многообразие способов, придуманных школьниками, говорит о том, что им не очень интересны придуманные школой форматы. Система образования оказалась в беспрецедентной ситуации. Она вызывает у всех вовлеченных огромный стресс.

Что делать? Как реагировать учителям? Эксперты ВШЭ советуют не усиливать контроль и не раздавать двойки, а искать более увлекательные форматы работы, снижающие при этом выгоду школьников от мошенничества. Например, поиск и интерпретация мемов на исторические темы в качестве домашнего задания.

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