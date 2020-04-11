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11.04.2020 10:07
Рубрика: В мире

Каждый шестой заболевший COVID-19 в Киргизии - медик

Текст: Данияр Каримов
В Киргизии продолжают регистрировать случаи распространения COVID-19 среди медицинских работников. За последние сутки, по данным минздрава республики, выявлено еще 12 медиков, заразившихся опасной инфекцией.

По словам замминистра здравоохранения КР Мадамина Каратаева, в общей сложности в Киргизии коронавирусом заболели уже более пятидесяти медицинских работников. Восемь из них - в столице республики. В целом же по стране зафиксировано 339 случаев COVID-19. Причем, за три сотни показатель перевалил в течение последних суток. Пятеро пациентов с опасной инфекцией скончались. Еще 44 человека выздоровели и выписаны из клиник.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
В Киргизии COVID-19 заразились все инфекционисты одной из больниц

Рост заболевших среди медицинских работников официальные источники объясняют тем, что прежде система здравоохранения с подобной инфекцией не сталкивалась. В правительстве заверяют, что медучреждения оснащены необходимым оборудованием и средствами защиты от COVID-19. Однако неофициальные источники утверждают, что ранее медики столкнулись с нехваткой масок, перчаток и спецкостюмов из-за нерасторопности чиновников на местах. Отчасти это подтверждают сообщения о помощи киргизским медработникам со стороны международных организаций. Так вчера в минздраве Киргизии сообщили о передаче Азиатским банком развития и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) 1,3 тысячи защитных костюмов для медицинского персонала. Подобная поддержка оказывалась ими и ранее.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, тем временем, потребовал от главы минздрава Сабиржана Абдикаримова в полной мере обеспечить медицинских работников специальными средствами защиты. Первый вице-премьер Кубатбек Боронов, в свою очередь, подчеркнул, что правительство проконтролирует, чтобы каждый врач, работающий в зоне риска, был обеспечен всем необходимым. Кроме того, правительство заявило о том, что определилось с размером компенсации медикам, заразившимся COVID-19 на работе.

- Размер компенсации медработникам в случае заражения COVID-19 при исполнении служебных обязанностей определен в 200 тысяч сомов (около 200 тысяч рублей - Прим. Авт.), - заявил Кубатбек Боронов. - В случае смерти компенсация определена в миллион сомов.

Как пояснил замглавы минздрава Киргизии Мадамин Каратаев, выплата компенсаций пострадавшим медикам начнется после того, как факт заражения во время исполнения обязанностей подтвердят официально. Расследованием каждого случая займется специальная комиссия.

В мире экс-СССР Киргизия Распространение коронавируса COVID-19

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