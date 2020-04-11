Кино и музыкальную индустрию просят внести в число пострадавших сфер

Министр культуры РФ Ольга Любимова направила письмо главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором просит включить производство кинофильмов, телевизионных программ, музыкальную индустрию, а также деятельность музеев и зоопарков в список наиболее пострадавших от карантина сфер деятельности.

"Прошу включить в список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, <...> следующие сферы деятельности: производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот; деятельность музеев; деятельность зоопарков", - приводит ТАСС слова из письма министра.

Деятели культуры поддержали предложения министра культуры. Режиссер Владимир Хотиненко отметил, что в стране на неопределенный срок исчез кинопоказ, и теперь всей киноиндустрии предстоит улучшить и узаконить работу в интернете, ужесточив ответственность за пиратство. "Нужно создавать онлайн новые каналы, сетки, чтобы аудитория не отвыкала от самого феномена кинопроката. Чтобы не размывалась специфика традиционного кинопоказа, чтобы он не умирал", - сказал Хотиненко.

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