Кино и музыкальную индустрию просят внести в число пострадавших сфер

Новости

Исследование: социальная дистанция в 1,5 метра слишком мала для защиты 21:00
Полиция усилила контроль на въездах в Москву 20:37
Воробьев рассказал, как получить пропуск на передвижение по Подмосковью 20:32
На 12 апреля запланировано четыре вывозных рейса 20:22
ФБР задержала членов банды неонацистов, включая 13-летнего эстонца 20:19
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса 20:10
В оперативном штабе объяснили возникновение пробки из "скорых" в Химках 19:36
В Астрахани запустят платформу для выдачи пропусков с QR-кодом 19:02
Макрон поддерживает закрытие границ Шенгенской зоны до сентября 18:44
Хоккеист "Эдмонтона" умер в возрасте 25 лет 18:33
Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и отправится в НХЛ 18:29
Команда Лукашенко вновь стала лидером хоккейного турнира 18:08
РВИО публикует документы о нацистских преступлениях в Европе 17:40
В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медицинского работника 17:34
Актриса фильмов ужасов Хилари Хит умерла от коронавируса 17:34
Умер актер из "Госпиталя МЭШ" Тимоти Браун 17:32
Жителям Чечни раздадут 400 тысяч медицинских масок 17:31
Муфтий Ингушетии умер после госпитализации с COVID-19 17:23
В Москве помыли Триумфальную арку 17:17
Появилась альтернативная сцена гибели Черной вдовы 17:08
Доктор Мясников: В России лучшие в мире показатели по излечению от коронавируса 16:57
Disney перезапустит мультфильм "Робин Гуд" для онлайн-проката 16:55
Роспотребнадзор ввел в Москве дополнительные меры по борьбе с COVID-19 16:47
Двух жителей Перми с коронавирусом принудительно положили в больницу 16:40
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 20:17
Рубрика: Культура

Кино и музыкальную индустрию просят внести в число пострадавших сфер

Текст: Наталья Лебедева
Министр культуры РФ Ольга Любимова направила письмо главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором просит включить производство кинофильмов, телевизионных программ, музыкальную индустрию, а также деятельность музеев и зоопарков в список наиболее пострадавших от карантина сфер деятельности.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Прошу включить в список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, <...> следующие сферы деятельности: производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот; деятельность музеев; деятельность зоопарков", - приводит ТАСС слова из письма министра.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В российских музеях обсудили способы выжить в условиях пандемии

Деятели культуры поддержали предложения министра культуры. Режиссер Владимир Хотиненко отметил, что в стране на неопределенный срок исчез кинопоказ, и теперь всей киноиндустрии предстоит улучшить и узаконить работу в интернете, ужесточив ответственность за пиратство. "Нужно создавать онлайн новые каналы, сетки, чтобы аудитория не отвыкала от самого феномена кинопроката. Чтобы не размывалась специфика традиционного кинопоказа, чтобы он не умирал", - сказал Хотиненко.

Ранее Российский музыкальный союз обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать музыкальную индустрию. В частности, предлагается освободить российские организации от уплаты НДС по сделкам по распоряжению исключительными правами на объекты авторских и смежных прав.

Фото: iStock
Создатели сериалов и кино обсудили проблемы отрасли в связи с коронавирусом

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный озвучил главную проблему цирковой отрасли - отсутствие зрителей. По его словам, цирки оказались лишены собственной прибыли, которая была больше, чем бюджетная поддержка.

Генеральный директор ООО "Первое музыкальное Издательство" Мария Опарина назвала потери музыкальной индустрии колоссальными. По ее прогнозам, на восстановление понадобится не менее двух лет.

Культура Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Музыка Правительство Минкультуры Правительство Минэкономразвития Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики
Песков рассказал об отменном здоровье президента России
Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции
Дирижер Василий Петренко о будущем посткоронавирусного мира культуры и искусства