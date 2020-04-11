Команда Лукашенко вновь стала лидером хоккейного турнира

Волевой дух спортивного азарта в очередной раз проявила 11 апреля хоккейная команда президента РБ, выиграв у партнеров из Минской области со счетом 8:4 во втором поединке финальной серии. Дружина Лукашенко стала победителем XIII соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает пресс-служба главы государства.

Правда, темп игры на льду столичной "Олимпик-Арены", признаются обозреватели, был в субботу вихреобразным. Уже на 7-й минуте хоккеисты Минской области провели быструю контратаку, которую удачно завершил Александр Бабок. Но через пару минут ситуация изменилась. Сначала ворота областной команды поразил Андрей Глебов, а затем отличился Андрей Башко, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко. Но гости не собирались уступать и незадолго до судейского свистка вновь вышли в лидеры.

Зато в самом начале второй трети прошло чуть меньше минуты, как Александр Рядинский с передачи Николая Лукашенко восстановил паритет. Через короткое время гости опять вырвались вперед благодаря голу Александра Бурмистронка. Но когда стартовал заключительный период, в лидеры окончательно вышла президентская дружина после голевого дубля Алексея Крутикова - 5:4. Хозяева льда в финале игры отличились еще трижды - по шайбе забросили Михаил Грабовский, Андрей Михалев и Павел Волчек.

У победителей субботней игры лучшим игроком признан Павел Волчек, а у проигравших - Артем Пучковский. В первом матче финальной серии до двух побед ледовая дружина главы государства выиграла с результатом 7:3.

Остается добавить, что команда президента в одиннадцатый раз выиграла соревнования среди любительских команд, по одному титулу - у хоккеистов Гомельской и Минской областей. Кстати, по итогам турнира определены и лучшие его игроки: вратарь - Сергей Роговский (Минская область), защитник - Андрей Башко (команда президента), нападающий - Андрей Ращинский (Минская область), а лучшим бомбардиром признан капитан команды главы государства Олег Антоненко, в активе которого 19 баллов. Второй бомбардирский показатель у Николая Лукашенко - 17.