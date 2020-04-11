Компании оценили перспективы работы на "удаленке"

Эффективная дистанционная работа сотрудников сегодня стала залогом выживания не только отдельных проектов, но и целых бизнесов.

Особых трудностей это не вызвало - многие компании оказались готовы к такому поворот у событий, так как удаленные форматы работы активно внедряли и до эпидемии. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в конце прошлого года провел опрос среди компаний сектора интеллектуальных услуг на эту тему. В опросе участвовали более 600 крупных, средних и малых российских организаций из сфер IT, права, бухгалтерского учета, управленческого консалтинга, архитектуры, инжиниринга, рекламы, маркетинга и др.

Полученные данные показали: так или иначе дистанционные методы работы применяла половина организаций (49,5 процента опрошенных). Чаще всего удаленно работать приходилось специалистам сферы рекламы и маркетинга (61,2 процента) и информационных технологий (58,2 процента). В сфере бухгалтерского учета, аудита и права удаленную работу сотрудников практиковали 53 процента компаний. Реже удаленно трудились в архитектурных и инжиниринговых компаниях (32 процента).

Тот же опрос показал, что онлайн-форматы стали незаменимыми в бизнес-образовании - их использовали 46,4 процента организаций сектора для обучения и повышения квалификации сотрудников. Удаленное взаимодействие с клиентами применялось практически повсеместно: коммуникации по электронной почте использовали 97,3 процента компаний, 75,1 процента общались с помощью мессенджеров, 69,4 процента использовали видеосвязь, 41,2 процента компаний обменивались с клиентами материалами с помощью облачных хранилищ и репозиториев. Специализированные решения по управлению проектами использовали четверть фирм, корпоративные мессенджеры - примерно одна шестая компаний сектора.

Необходимость обеспечить возможность самоизоляции для множества работников вызвала рост потребности в цифровых решениях и сервисах для удаленной работы. Так, по данным одной из крупнейших IT-компаний России, к концу марта спрос на такие решения вырос в три раза по сравнению с обычными показателями. Особенно это коснулось программного обеспечения и оборудования для организации удаленных рабочих мест, обеспечения безопасности удаленных подключений и аренды вычислительных мощностей.

Сейчас в большинстве компаний дистанционную работу воспринимают как временную меру и поэтому предпочитают оформлять подписку и платить за аренду оборудования, обеспечивающего для сотрудника виртуальное рабочее место (впоследствии это оборудование клиент может выкупить по остаточной стоимости).

Специалисты другой компании констатируют, что перевести на "удаленку" всех своих сотрудников сегодня могут менее четверти компаний. Но готовы сделать это почти 80 процентов, а о том, что имеющихся решений им уже хватает для удаленной работы, сообщили почти 90 процентов опрошенных фирм.

При этом эксперты прогнозируют, что карантин и самоизоляция уменьшат темпы отставания рынка онлайн-торговли России от общемировых показателей. В частности, в России в сфере торговли одеждой, обувью и аксессуарами доля онлайн-покупок почти в четыре раза ниже, чем в Китае, где 45 процентов всего модного шопинга уже происходит в сети. Поэтому спрос на платформы облачных контактных центров для приема заказов уж вырос в несколько раз.

Но так или иначе, тотальная "удаленка" стала стрессом не только для российских компаний, но и для всего мира. Главный исполнительный директор сети консалтинговых компаний "Делойт" Пунит Ренжен констатирует, что резкий переход к удаленной работе может иметь серьезные последствия для стабильности системы, надежности сетей и безопасности данных, особенно в странах, где телекоммуникационная и системная среда развиты недостаточно.

"Компаниям придется действовать быстро, чтобы обеспечить функционирование систем и поддержку персонала для дальнейшей бесперебойной работы. Не стоит забывать о таких важных факторах, как влияние подобной изоляции на сотрудников, которые могут испытывать социальную обособленность, или потенциальную потерю инноваций в результате ограничения личностного общения", - отмечает он в свежей статье, посвященной эффективному руководству в разгар кризиса.

Также эксперт обращает внимание, что сегодня лишь немногие компании имеют надлежащие протоколы для обеспечения кибербезопасности. Хотя число фишинговых и других атак, целью которых являются сотрудники, работающие дома, в кофейнях, любом другом месте с открытой сетью, значительно выросло. Так что перед тем, как перевести своих сотрудников на домашний офис, работодателю следует убедиться наличии защиты внутренних сетей и данных.