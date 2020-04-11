Лазарева суббота: самое главное о празднике

За неделю до Пасхи (в этом году она 19 апреля) православные верующие отмечают удивительный день - Лазареву субботу. День, смысл которого чрезвычайно актуален именно в сезон сегодняшней эпидемии, когда ленты новостей ежедневно сообщают нам все новые и новые трагические цифры: "За минувшие сутки в США (Италии, Испании…) от коронавируса погибло рекордное число заболевших…" Ведь даже дисциплинированно сидя в самоизоляции, выполняя все гигиенические предписания медиков, трудно отделаться от мысли, а что же есть наша такая хрупкая жизнь? И неужели она прерывается умиранием тела? И что бы сделал человек, если бы Бог даровал ему новую жизнь? Лазарева суббота, которую мы празднуем 11 апреля, отвечает на все эти вопросы. Приступим, карантин - самое подходящее время для вдумчивого чтения.

Итак, кто такой Лазарь, чье имя дало название празднику Лазарева суббота? История Лазаря из Вифании - селения километрах в трех от Иерусалима - рассказана в Евангелии от Иоанна, причем рассказана с такой психологической точностью, все детали показаны так зримо и ярко, что понимаешь: евангелист Иоанн был внутри событий, был свидетелем произошедшего чуда. Чуда воскрешения Лазаря. Обычно уточняют: "четырехдневного Лазаря", что означает - Лазаря, умершего четыре дня назад. Да-да, событие, положившее начало празднику под названием "Лазарева суббота" - это воскрешение Лазаря, умершего за четыре дня до того, и, как честно конкретизирует Евангелие, "уже смердящего". То есть речь идет о воскрешении мертвого - именно воскрешении, а не воскресении, в чем тут разница, мы увидим позже.

Но кем был этот Лазарь, которому на четвертый день после его смерти Иисус Христос вернул жизнь, обычную жизнь в его физическом, правда, уже здоровом, теле? Замечу в скобках, что согласно церковному преданию, Лазарь по воскрешении прожил еще 30 лет, а потом, как и все люди, умер - в сане епископа Китиона, ныне остров Кипр. Ну а на момент смерти Лазарь был, скорее всего, небедным и совершенно точно почитаемым иудеем из Вифании. Другом Иисуса Христа - известно, что Иисус неоднократно гостил в доме Лазаря, обедал там со Своими учениками. Были у Лазаря две сестры - Марфа и Мария, тоже хорошо знавших Христа.

А теперь обратимся к Евангелию от Иоанна, но будем читать его вместе со святыми отцами - первоисточник интересней любого пересказа. Напомню только, что местоимение "Он" и все его производные, пишущиеся с заглавной буквы, употребляется по отношению к Сыну Божьему, Богочеловеку, Господу Иисусу Христу.

"[В то время] был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его своими волосами; ее брат Лазарь был болен. Послали сестры сказать Ему: "Господи! Вот, кого Ты любишь, болен". Услышав это, Иисус сказал: "Болезнь эта не к смерти, но к славе Божией, чтобы прославлен был через нее Сын Божий". Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря. А когда услышал, что Лазарь болен, то остался Он два дня на том месте, где находился".

Прервём чтение и задумаемся: почему Иисус медлит, когда дело касается смертельной болезни его друга, друга, которого Он любил? Такой же вопрос задавали себе и все свидетели этой истории две тысячи лет назад. Ответ прост. Промедление Богочеловека святые отцы объясняют желанием воскресить настоящего мертвеца, четверодневного и смердящего - чудо ни до, ни после человечеству неизвестное и неповторенное. "Для того медлит Иисус, чтобы скончался Лазарь и был погребен, чтобы потом никто не мог сказать, что Он воскресил его тогда, как тот еще не умер, что то был только глубокий сон, или расслабление, или лишение чувств, но не смерть. По этой-то причине Он и остался на столько времени, что произошло даже тление, так что говорили: уже смердит", - объясняет святитель Иоанн Златоуст.

Читаем дальше: "После этого Он говорит ученикам: "Пойдем снова в Иудею". Ученики сказали Ему: "Равви! Давно ли иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?" Иисус отвечал: "Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет мира сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем". Сказав это, говорит им потом: "Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его". Ученики Его сказали: "Господи! Если уснул, то выздоровеет". Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о простом сне. Тогда Иисус сказал им прямо: "Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но идем к нему". Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: "Пойдем и мы умрем с Ним".

Мы словно видим учеников Иисуса, предостерегающих Сына Божьего: "Не ходи в Иудею! Тебя хотели там побить камнями, а Ты опять идешь туда? Ну, пожалуйста, хотя бы не иди туда днем - опасно!" Но Иисус отвечает им фразой, имеющей не только буквальный смысл, но и глубокий богословский: "Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет мира сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем". И вот уже один из Его учеников - Фома поражает нас готовностью безоговорочно, невзирая на опасности, следовать за Христом, куда бы Он ни пошел. Кстати, это тот самый неверующий Фома, о котором мы будем говорить через неделю после Пасхи, поэтому запомним сегодня его решимость!

Но вернёмся к евангельскому тексту: "Иисус, придя, нашел, что он (Лазарь) уже четыре дня в гробнице. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в горе о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. Сказала тогда Марфа Иисусу: "Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но я и теперь знаю, что о чем бы Ты ни попросил Бога, даст Тебе Бог". Иисус говорит ей: "Воскреснет брат твой". Говорит Ему Марфа: "Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день". Иисус сказал ей: "Я - воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли ты в это?" Она говорит Ему: "Да, Господи! Я верую, что Ты - Мессия (Христос), Сын Божий, в мир Приходящий". Сказав это, пошла и позвала Марию, сестру свою, сказав тайно: "Учитель здесь и зовет тебя". Она, как только услышала, встала поспешно и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Тогда иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она идет к гробнице - плакать там. А Мария, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: "Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат".

Эти диалоги между сестрами умершего Лазаря и Иисусом Христом крайне важны. С одной стороны это своего рода проверка Господом, способны ли Марфа и Мария поверить в чудо воскрешения, а, значит, поверить в то, что стоящий перед ними Иисус - Сын Божий. Сестры вроде бы и верят, они сами говорят: "Если бы Ты, Иисус, так любящий нашего брата, был тут, когда он только болел, или только умер, Ты бы не дал ему умереть, Ты бы его воскресил!"

Но сейчас-то уже поздно, считают они, тление, смерть, разрушила нашего брата, смерть уже победила. Да, как верующие иудеи, они знают, что когда-нибудь их брат воскреснет из мертвых, но сейчас в нем уже нет жизни, а только тление и смерть.

И тут Иисус опять произносит слова не совсем понятные двум убитым горем женщинам, слова, имеющие глубочайший смысл: "Я - воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли ты в это?" И, стоит ли говорить, что эти слова обращены не только к горюющим Марфе и Марии, но и ко всем нам?

А дальше происходит нечто удивительное. "Иисус, когда увидел ее (Марию) плачущую и пришедших с нею плачущих иудеев, Сам восскорбел духом и пришел в волнение, и сказал: "Где вы положили его?" Говорят Ему: "Господи! Иди и посмотри". Прослезился Иисус. Говорили тогда иудеи: "Смотри, как Он любил его". А некоторые из них сказали: "Не мог ли Он, открывший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?""

Почему плакал Иисус? Зная, что Лазарь будет воскрешен? Бог - и плачет! Зная, что смерть Ему подвластна, плачет над умершим! Почему? А почему плачем мы? Когда мы плачем? Когда сострадаем другому! Бог плачет, потому что Он сострадает Своему другу Лазарю! Этот момент Евангелия не менее важен, чем сам факт воскрешения! Ведь он объясняет, почему Бог Иисус Христос потом Сам принял Крестные Страдания и Смерть. Он сделал это из сострадания к нам, людям. Из любви.

Но отрем слезы. Если мы будем точны, то увидим: в Евангелии сказано не о рыдающем Христе, и даже не о плачущем, там сказано: "Прослезился Иисус". И это тоже важно. Святитель Василий Великий объясняет: Христос "заключил необходимые страстные движения в некоторую меру и пределы, предотвращая несострадательность, потому что это зверонравно, и не дозволяя предаваться скорби и проливать много слез, потому что это малодушно".

Опять вернемся к Евангелию от Иоанна. "Иисус же, снова возмущаясь в Себе, приходит к гробнице. Это была пещера, и камень закрывал ее. Иисус говорит: "Возьмите камень". Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: "Господи! Уже смердит; ибо четырехдневный уже". Иисус говорит ей: "Не сказал ли Я тебе, что, если уверуешь, увидишь славу Божию?" Тогда взяли камень, Иисус же поднял глаза ввысь и сказал: "Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это ради народа, стоящего кругом, чтобы поверили, что Ты послал Меня".

Сказав это, Он воззвал громким голосом: "Лазарь, выходи!"

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: "Развяжите его, пусть идет". Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него".

Вот этот властный призыв Христа: "Лазарь, выходи!", звучащий сегодня в храмах, обращен не только к Лазарю. Лазарь, четырехдневный обитатель мрачной страны мертвых, - образ души, погребенной под спудом грехов, как выразился один святой, души, "от наших грехов смердящей". Этот призыв, услышанный даже и в царстве мертвых, не должен стать для нас, еще живых, просто словами.

"Лазарь, выходи!" - летит сквозь тысячелетия к нам, и сегодня. "Лазарь, выходи!" - и пуст склеп, темница нашей смерти. И валяются бессильными тряпками погребальные пелены - узы нашего греха. "Развяжите его, пусть идет…" Вот эту сцену и изображают на иконе праздника Лазаревой субботы.

Но я обещала объяснить, в чем разница между воскрешением и воскресением из мертвых. Воскрешение Лазаря - это возвращение умершего, который "уже смердил", к жизни земной. А Воскресение мертвых, именно об этом вспоминала Марфа, - это восстановление физических тел людей в новом состоянии. Христианство учит, что произойти все должно при втором пришествии Иисуса Христа. По словам апостола Павла, воскресение мертвых произойдет "вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся во мгновенье ока". Залогом этого грядущего воскресения мертвых является Воскресение Христа в Пасху. Своим крестным подвигом и смертью, а затем воскресением, Иисус Христос преобразил человеческое естество и открыл путь воскресения нам, людям.

Иисус Христос победил смерть, и вот, как напоминание нам о том, что смерть не властна над Богочеловеком, что Он сильнее смерти, Церковь и установила праздник, называемый "Лазарева суббота", установила его перед Страстной неделей. В день Лазаревой субботы даже отменяется пост, наши предки в этот день обязательно ставили на стол рыбную икру - продукт в прошлые века более доступный, чем сейчас. Догадались, почему? Сколько в этом глубины и смысла, ведь икринка - зародыш новой жизни, ее зачаток. Обратите внимание, как сложнейшее богословие проникало в бытовую жизнь верующих, освещало ее. С праздником!