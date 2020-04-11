Макрон поддерживает закрытие границ Шенгенской зоны до сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что Европа может закрыть границы Шенгенской зоны до сентября в связи с пандемией коронавируса, сообщает телеканал BFM.

По оценкам президента, это объясняется разницей в скорости протекания заболевания в разных регионах.

В США пик распространения инфекции только ожидается, а в азиатских странах не исключают возникновение второй волны заражения. В этой связи страны Шенгенской зоны могут закрыть границы до сентября. Эта ситуация негативно скажется на восстановлении экономики еврозоны.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на встрече 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ для предотвращения распространения коронавируса. Запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделали для дипломатов, медработников, исследователей коронавируса, персонала транспорта, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей. А 8 апреля Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.