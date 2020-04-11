Новости

В Астрахани запустят платформу для выдачи пропусков с QR-кодом 19:02
Макрон поддерживает закрытие границ Шенгенской зоны до сентября 18:44
Хоккеист "Эдмонтона" умер в возрасте 25 лет 18:33
Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и отправится в НХЛ 18:29
Команда Лукашенко вновь стала лидером хоккейного турнира 18:08
РВИО публикует документы о нацистских преступлениях в Европе 17:40
В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медицинского работника 17:34
Актриса фильмов ужасов Хилари Хит умерла от коронавируса 17:34
Умер актер из "Госпиталя МЭШ" Тимоти Браун 17:32
Жителям Чечни раздадут 400 тысяч медицинских масок 17:31
Муфтий Ингушетии умер после госпитализации с COVID-19 17:23
В Москве помыли Триумфальную арку 17:17
Появилась альтернативная сцена гибели Черной вдовы 17:08
Доктор Мясников: В России лучшие в мире показатели по излечению от коронавируса 16:57
Disney перезапустит мультфильм "Робин Гуд" для онлайн-проката 16:55
Роспотребнадзор ввел в Москве дополнительные меры по борьбе с COVID-19 16:47
Двух жителей Перми с коронавирусом принудительно положили в больницу 16:40
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы 16:39
Вакцину против коронавируса COVID-19 обещали к сентябрю 16:38
Челябинских ветеранов МВД поддержали продуктовыми наборами 16:35
В Смоленске умер первый пациент с коронавирусом 16:35
УАЗ "Вагон". Нереализованная замена для "Козлика" 16:27
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке 16:13
Психологи связали одиночество со стремлением к большим деньгам 16:12
В Индии впервые за тридцать лет стали видны вершины Гималаев 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 18:44
Рубрика: В мире

Макрон поддерживает закрытие границ Шенгенской зоны до сентября

Текст: Александр Саможнев

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что Европа может закрыть границы Шенгенской зоны до сентября в связи с пандемией коронавируса, сообщает телеканал BFM.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медицинского работника

По оценкам президента, это объясняется разницей в скорости протекания заболевания в разных регионах.

В США пик распространения инфекции только ожидается, а в азиатских странах не исключают возникновение второй волны заражения. В этой связи страны Шенгенской зоны могут закрыть границы до сентября. Эта ситуация негативно скажется на восстановлении экономики еврозоны.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на встрече 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ для предотвращения распространения коронавируса. Запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделали для дипломатов, медработников, исследователей коронавируса, персонала транспорта, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей. А 8 апреля Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

В мире Европа Франция Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы
Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики
Песков рассказал об отменном здоровье президента России
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах