Названы сроки физического пуска первого блока БелАЭС

Когда совершается важнейший шаг в освоении энергии ядерного потенциала, даже подготовка к нему становится самой публичной генеральной репетицией. Вот почему с таким вниманием научные обозреватели отнеслись 11 апреля к сообщению новостных порталов, что физический пуск первого энергоблока белорусской АЭС намечен на июль текущего года. А еще через два-три месяца состоится и энергетический пуск первого атомного реактора, уточнил в субботу министр энергетики РБ Виктор Каранкевич в эфире национального телеканала.

"По физическому пуску мы ориентируемся, что это июль, соответственно, выдача первых киловатт-часов электрической энергии - это сентябрь-октябрь", - уточнил отраслевой руководитель, добавив, что министерство рассчитывает на эти сроки. "Если и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем оперативно на них реагировать", - пояснил Каранкевич.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом", а ввод второго энергоблока запланирован на 2021-й год.