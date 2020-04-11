Новая сделка ОПЕК+ удержит цены на нефть от дальнейшего падения

Участники ОПЕК+ согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти, объем которой составит 10 млн баррелей в сутки. Еще на 5 млн баррелей в сутки обещают снизить производство другие страны, официально не участвующие в соглашении, среди которых Канада, Норвегия, Аргентина и США. Последние, несмотря на юридические тонкости, не только будут участвовать в сокращении производства, но и окажут в этом помощь Мексике, взяв на себя часть ее квоты снижения добычи.

Редкое единодушие, которое продемонстрировали почти все участники переговоров, не случайно. Общие для всех задачи определил глава Минэнерго России Александр Новак, сказав, что восстановление стабильности энергорынка и обеспечение энергобезопасности являются ключевыми в решении проблем, связанных со здравоохранением, благополучием людей, а дальнейшее обострение кризиса в энергетической сфере повлечет серьезные социально-экономические последствия.

Сокрушительное падение цен на нефть - за 2 месяца почти на 60% до сегодняшних значений в 25-32 доллара за баррель - заставило многие страны усомниться в собственных силах в одиночку пережить экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса в мире и мерами, принимаемыми для противодействия ему. Многочисленные противоречия отошли на второй план перед угрозой скатывания всей мировой экономики сначала в кризис, а потом в долгий период стагнации.

Естественно, к достигнутому соглашению возникает множество вопросов. Один из главных: можно ли было избежать столь серьезного сокращения производства нашей страной - в мае и июне на 23% от уровня производства в 11 млн баррелей в сутки, то есть на 2,5 млн баррелей в сутки. Особенно если вспомнить, что в начале марта Россия не пошла на общее - всеми участниками ОПЕК+, сокращение в 1,5 млн баррелей в сутки, где ее дополнительная квота, к уже имеющимся 300 тыс. баррелям, составила бы лишь еще около 300 тыс. баррелей. По мнению экспертов, сокращать добычу на 10 млн баррелей в сутки пришлось бы в любом случае, иначе это привело бы к падению цен на нефть до 10 долларов, а может быть - и ниже. На фоне падающего спроса на "черное золото" нефтяные хранилища уже сейчас заполнены на 70%. При сохранении темпов производства через пару месяцев невостребованную на рынке нефть стало бы негде хранить, что окончательно бы обвалило котировки.

"Из-за расширения пандемии в мире ситуация на рынке менялась очень быстро и непредсказуемо. Что казалось невозможным и избыточным в начале марта, оказалось недостаточным в начале апреля",- пояснил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, несмотря на очень разную оценку избытка нефти на рынке в настоящее время, в среднем в 2020 году он составит около 10 млн баррелей в сутки. То есть тот самый объем нефти, который запланировали убрать из торгового оборота участники ОПЕК+. Такой профицит нефти в конце концов привел бы к повсеместному обвалу производства "черного золота", в том числе и в России, на 20-25%, и произошел бы он в совсем неблагоприятных макроэкономических условиях, при минимальных котировках барреля. "Сейчас же, благодаря регулируемому сокращению добычи, есть надежда, что цены на нефть останутся на приемлемом для нашей страны уровне, хотя бы выше 30 долларов за баррель", - сказал Симонов.

Что касается квоты России, то она соответствует ее доле на мировом рынке и здесь спорить бессмысленно. Точно такой же объем сокращения из стран ОПЕК+ будет у Саудовской Аравии. Обе страны и раньше были основными драйверами сокращения производства. Причем учитывая большую, нежели у России, зависимость бюджета королевства от нефтяных доходов, то снижение производства окажется для Эр-Рияда намного более болезненным, чем для отечественной экономики.

"Падение добычи в нашей стране будет существенное, в 2020 году на 60-70 млн тонн. По уровню производства мы откатимся лет на 15 назад. Но даже в текущем веке был у нас уровень и меньше, поэтому делать из этого трагедию не нужно",- пояснил Константин Симонов.

Сокращение в США может оказаться еще большим, поскольку себестоимость многих - особенно сланцевых - проектов добычи здесь намного выше. Уже на сегодняшний день естественное снижение производства нефти в США оценивается в 2 млн баррелей в сутки. В дальнейшем ожидается увеличение этого показателя до 4 млн баррелей в сутки.

Новая сделка ОПЕК+ заключена на рекордный срок - до 1 мая 2022 года. Причем с июля 2020 года объем общего сокращения будет снижаться, сначала до 8 млн баррелей в сутки, а с начала 2021 года до 6 млн баррелей в сутки. Столь долгий срок действия соглашения не случаен. Это создаст положительный информационный фон на нефтяном рынке и даст понять его участникам, что нефтедобывающие страны готовы сотрудничать друг с другом, несмотря на существующие между ними разногласия. Кроме того, неопределенность из-за пандемии сохраняется, и неизвестно, когда вирус прекратит влиять на спрос на нефть в мире. Здесь все больше зависит от успехов медицины, чем от экономики, но постараться минимизировать влияние эпидемии на нефтяной рынок вполне по силам участникам сделки.

"Важно видеть развитие ситуации в динамике. Через два-три месяца эпидемия пойдет на спад, и спрос начнет восстанавливаться", - считает аналитик "Финам" Алексей Калачев. С его точки зрения, постепенное снижение добычи пересечется с постепенным ростом спроса, что в сумме должно будет привести к возврату цен на докризисные уровни.

Можно предположить, что последствия такого снижения производства окажутся весьма болезненными для нефтегазовой отрасли России. Но, как говорится, приходится выбирать из двух зол. "Пока неизвестно, есть ли реальная возможность снизить без больших потерь российскую нефтедобычу на такую большую величину с возможностью ее последующего восстановления", - сказал Алексей Калачев. Он предположил, что, возможно, вместо консервации скважин получится ограничиться снижением интенсивности извлечения нефти. При этом обязательства по снижению нефтедобычи поставят под сомнение необходимость инвестиций в освоение трудноизвлекаемых запасов и арктическую нефть.

С точки зрения Константина Симонова, в первую очередь "под нож" пойдут новые, еще незапущенные проекты, а сохранить добычу постараются на месторождениях, которые смогут сохранить разнообразные налоговые льготы.

Пострадать могут и смежные отрасли. Например, многие компании могут сократить инвестиции в газодобывающие и перерабатывающие проекты, особенно принимая во внимание, что на "голубое топливо" также наблюдается рекордное падение спроса в мире.

"Наращивать сейчас добычу газа ­- это все рано что заливать костер бензином. По такому пути уже пошла Саудовская Аравия, которая в условиях падения спроса на нефть активно увеличивала производство. К чему это привело, мы видим", - сказал Константин Симонов. По его мнению, также можно ожидать временной остановки или переноса сроков запуска многочисленных отечественных производств по сжижению природного газа (СПГ), которые сейчас стали слишком дорогими для реализации. Кроме того, СПГ также сейчас испытвает проблемы с ценами и спросом на рынке. Вернуться к перспективным, но очень затратным проектам в нефтяной и газовой отраслях получится лишь после ликвидации всех последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики и возвращении цен на нефть на комфортный для нашей страны уровень. Хотя бы выше 40 долларов за баррель, считает Симонов.