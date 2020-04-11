Психологи связали одиночество со стремлением к большим деньгам

Стремление к финансовому благополучию с целью самоутверждения, как правило, связано с чувством одиночества. К такому выводу пришли ученые.

Авторы исследования на эту тему - психологи из Университета штата Нью-Йорк в Буффало под руководством Деборы Вард провели онлайн-опрос.

На чувство собственного достоинства человека могут влиять различные факторы - его известность, независимость, моральные устои, финансовая обеспеченность и другие. Но какой-то один из них будет определяющим.

То есть, если удовлетворение жизнью человека зависит от его "кошелька", он будет нацелен на то, чтобы больше заработать. Но сосредоточение чувства значимости вокруг финансового благосостояния далеко не всегда хорошо. Если много работаешь, значит, остается мало времени на общение с близкими людьми, и появляется чувство одиночества.

Эту теорию и проверили ученые, опросив 345 человек. Участникам опроса нужно было ответить, зависит ли их самооценка от заработка, ощущают ли они нехватку времени в сутках, насколько они независимы и другие. Также респонденты рассказали, сколько времени они провели с коллегами, родственниками и друзьями за последнюю неделю, и чувствуют ли они себя одинокими.

Результаты опроса подтвердили прогноз психологов: концентрация на финансовом успехе приводит к возникновению чувства одиночества и неудовлетворенностью в плане личностного общения.

После этого было проведено еще два опроса с другими людьми. Сопоставив данные, ученые пришли к выводу, что постоянное стремление к финансовому успеху и самовыражение через него приводит к потере ощущения собственной независимости и чувству постоянно оказываемого на человека давления.

Конечно, немало одиноких людей стремится избавиться от своего состояния и найти кого-то, с кем хотелось бы общаться. Но нередко сделать это непросто: чувство одиночества мешает человеку открыться для общения.