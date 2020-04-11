Освятить вербы в условиях пандемии можно дома

Завтра у православных христиан праздник Входа Господня в Иерусалим - Вербное воскресение. Накануне вечером обычно в храмах освящают вербные веточки, и на освящение собирается много народу. Как быть с этим во времена пандемии коронавируса? Освятить вербы можно дома, уточнили в Церкви.

Верующие могут освятить вербы дома, не посещая храм, сообщили в телеграмм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений.

- В условиях распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении, - учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома.

Для освящения необходимо прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить вербы святой водой.

Кроме того, как сказал "РГ" настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной протоиерей Максим Козлов, во многих храмах у входа волонтерами в масках и перчатках будут раздаваться уже заранее освященные вербочки - с необходимым соблюдением всех санитарных норм.