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11.04.2020 13:21
Рубрика: Общество

Пасхальные богослужения пройдут с ограниченным количеством прихожан

Текст: Елена Яковлева
Пасхальные богослужения в Русской православной церкви пройдут при ограниченном количестве прихожан из-за пандемии коронавируса, сказал в субботу в интервью ТАСС глава Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). В храмах, по его словам, будет нанесена разметка для соблюдения безопасного расстояния между людьми.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

- В регионах, где введен режим самоизоляции, пастыри настоятельно рекомендуют верующим оставаться дома и не посещать службы в соответствии с указанием патриарха, - сказал митрополит Иларион. - При этом для тех, кто все-таки будет приходить на службы, в храмах делается разметка, позволяющая расставить прихожан на безопасном расстоянии один от другого. В таком режиме, очевидно, пасхальные богослужения пройдут во многих городах России. То есть на них будут допущены прихожане, но в ограниченном количестве.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В некоторых местах, по его словам, пасхальные богослужения будут совершаться на свежем воздухе. И, наконец, в регионах с наиболее строгими карантинными мерами "возможно совершение пасхальных богослужений фактически "при закрытых дверях", то есть с участием священнослужителей и храмовых работников, но без участия прихожан".

Но даже в регионах, где отсутствуют карантинные меры ввиду того, что нет заразившихся, при богослужениях действуют санитарные правила, предписанные патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом в инструкции. Она предписывает отказ от целования креста по окончании литургии и ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

Митрополит Илаион также подчеркнул, что церковь не может взять на себя полицейские функции.

- Мы можем, если этого требует ситуация, настойчиво просить верующих не приходить на службы, но мы не можем их выгнать, если они все-таки пришли. Мы можем ограничить число верующих для каждого конкретного богослужения, и в этом случае те, кто не уместятся, будут вынуждены либо искать соседний храм, либо возвращаться домой. Но совсем закрыть двери храма мы не можем, если только в конкретном регионе эпидемиологическая ситуация не окажется настолько сложной, что потребуется и эта крайняя мера, отметил он.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда вчера заявил, что храмы Русской православной церкви остаются открытыми для прихожан, потому что в Церкви рассчитывают, что верующие все-таки последуют призыву патриарха молиться дома.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Мне неизвестны случаи, чтобы человека прогнали из храма. Священники не имеют обязывающего предписания ни светских, ни церковных властей о закрытии храмов", - отметил он.

Однако, "учитывая риски и реальную угрозу заражения", святейший патриарх Кирилл благословил всех молиться дома, подчеркнул Легойда.

"Особенно это касается тех, кто относится к группе риска, кто обязан находиться на карантине или недомогает. Мы исходим из того, что верующие последуют этому призыву. И вопрос допуска в большинстве случаев не является актуальным", - пояснил он.

По его словам, настоятели и прихожане многих приходов согласны с тем, что временное пребывание дома обезопасит людей. "Ответственность объединяет людей, храм - это не военный объект с регламентами допуска, а единая семья, которая способна обойтись без ненужных формальностей в своей жизни", - подытожил Владимир Легойда.

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