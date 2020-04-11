Пекин опроверг критику США в сокрытии информации об эпидемии

По сообщению "Нью-Йорк таймс", еще в январе американский врач Хелен Чжу предупредила об эпидемии коронавируса в США. Потом в феврале она показала результаты тестирования контролирующим органам США, однако ей приказали молчать. 2 марта Центры контроля и профилактики заболеваний США объявили о прекращении публикации сведений о заболевших и погибших.

Как сообщил телеканал АВС 8 апреля, еще в ноябре 2019 года Национальный центр медицинской разведки при Пентагоне в докладе заявил о вспышке заразного заболевания в Ухане, предупредив о том, что "последствия могут быть самыми катастрофическими и для Китая, и для США". 9 апреля Национальный центр медицинской разведки опроверг существование этого доклада. Но немало СМИ ставят это под сомнение.

Какова же эпидемическая ситуация в Китае? С 21 января каждый день официально публикуются последние данные об эпидемии. Открыта информация и для США. Кроме того, в феврале ученые из Центров контроля и профилактики заболеваний и Национальных институтов здравоохранения США также приняли участие в исследовании в Китае в течение 9 дней, в составе объединенной группы экспертов Китая и ВОЗ. В Китае они в полной мере познакомились с эпидемической ситуацией и противостоянием эпидемии.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что в Китае ежедневно публикуется большое количество информации, основанной на научных данных, и нельзя произвольно обвинять любую страну в нежелании сотрудничать или непрозрачности.

Недавно в журнале "Science" рассказали, что в первые 50 дней болезни закрытие города Ухань спасло от инфекции более 710 тысяч человек, находящихся за его пределами. Благодаря этой мере на 96% уменьшилось число потенциально зараженных. Китай заплатил огромную цену, чтобы снизить смертность до ниже "ожидаемого всеми уровня". Это доказало, что ответные меры Китая эффективны.

В США число заболевших COVID-19 превысило 450 тысяч человек, из них умерших - 16 тысяч. Как сообщили американские СМИ 9 февраля, в штате Мичиган 66-летний мужчина, заболевший COVID-19, перед смертью через голосовой помощник попросил о помощи минимум 40 раз. Интересно, слышали ли некоторые американские политики эту запись? Испытали ли стыд? Клевета, перекладывание вины и ответственности - обвинения не могут восполнить потерянное время, а продолжение лжи приведет только к еще большему количеству жертв. Некоторые американские политики должны быть трезвыми и как можно скорее сосредоточиться на самом важном - спасении жизней.