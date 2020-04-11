Песков назвал абсолютный приоритет для Путина

Россия в условиях пандемии коронавируса может и будет исполнять все социальные обязательства. Для президента это приоритет, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Исполнение социальных обязательств не обсуждается, есть необходимый потенциал, чтобы в первую очередь обеспечить принцип социального характера государства, заверил Песков. Социальные обязательства для президента Владимира Путина - абсолютная константа и абсолютный приоритет, заверил он.

Песков объявил, что будут дополнительные меры поддержки экономики и граждан. Правительство, координационная комиссия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, экономические эксперты в кремлевской администрации и лично президент участвуют в обсуждениях, сообщил он.

Еще представитель Кремля заявил, что в мировой экономике ситуация после пандемии будет жесткой.