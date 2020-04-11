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Появилась альтернативная сцена гибели Черной вдовы

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    11.04.2020, 17:08
Текст:   Богдан Бобров

В Сети опубликована альтернативная сцена гибели Черной Вдовы из фильма "Мстители: Финал". Она очень сильно отличается от прокатной версии.

В ней Наташа Романофф вместе с Соколиным глазом на планете Вормир противостоят пособникам Таноса, но напавшие превосходят супергероев числом. И персонажу Скарлетт Йоханссон не остается ничего другого, как пожертвовать собой для получения камня души.

Не особо понятно, как бросок со скалы именно в этой ситуации смог бы помочь Клинту Бартону, на которого надвигается смертоносный титан - возможно, это как-то сценарно и обосновывалось бы в дальнейшем, если бы сцена осталась в финальном монтаже.

Напомним, в фильме Вдова и Соколиный глаз сражались друг с другом, чтобы отдать жизнь ради помощи другим Мстителям - и выглядело это на порядок драматичнее.

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