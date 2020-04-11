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11.04.2020 15:54
Рубрика: Власть

Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы

Текст: Сергей Птичкин
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Главное управление МВД по Москве приняло решение увеличить количество своих патрулей во всех районах столицы.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Как сообщила пресс-служба ведомства, в настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу.

ГУ МВД России по г. Москве призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения, не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения.

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